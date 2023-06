Spielabbruch gegen Rot-Weiss Essen: FSV Zwickau bekommt fünfstellige Geldstrafe

Die höchst unsportliche Bierdusche für Schiedsrichter Nicolas Winter im Drittliga-Spiel gegen Rot-Weiss Essen hat für den FSV Zwickau ein Nachspiel. Die mittlerweile viertklassigen Sachsen bekommen für den Spielabbruch eine Geldstrafe aufgebrummt.

Der FSV Zwickau plant aktuell die neue Saison der Regionalliga Nordost. Am Donnerstag wurden die Schwäne von ihrer Drittliga-Vergangenheit eingeholt. Am 23. April schüttete bei der Partie gegen Rot-Weiss Essen ein Zuschauer, der sich als Sponsor des FSV herausstellen sollte, beim Gang in die Halbzeitpause einen gefüllten Becher Bier auf das Gespann von Schiedsrichter Nicolas Winter. Dafür und den daraus folgenden Spielabbruch muss der FSV nun eine Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro zahlen. Das beim Stande von 1:1 abgebrochene Spiel wurde mit 0:2 gegen Zwickau gewertet.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) warf in seinem Urteil den Zwickauern "ein unsportliches Verhalten seiner Anhänger in Tateinheit mit einem schuldhaften Herbeiführen eines Spielabbruchs, einen nicht ausreichenden Ordnungsdienst und einen mangelnden Schutz des Schiedsrichters und der Schiedsrichter-Assistenten" vor.

Bis zu 5.000 Euro der Geldstrafe darf Zwickau für "sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen" verwenden. Als Reaktion schreibt der Verein: "Der FSV Zwickau akzeptiert dieses Urteil als sachgerecht und angemessen, da die Stellungnahmen des FSV und die im Nachgang eingeleiteten Maßnahmen vom Sportgericht des DFB auch wohlwollend berücksichtigt wurden."