Spiel verschoben: Feueralarm sorgt für Aufregung vor Partie gegen Dänemark

Das vierte deutsche Spiel bei der WM in Helsinki wurde nach einem Feueralarm kurzfristig verschoben werden und soll nun um etwa 16.15 Uhr beginnen.

Aufregung vor der WM-Partie Deutschlands gegen Dänemark: Eine halbe Stunde vor Spielbeginn wurde die 8.200 Zuschauer fassende Halle "Helsingin Jäähalli" nach einem Feueralarm komplett geräumt.

Auch die Spieler beider Mannschaften mussten die Katakomben verlassen. Vor der Arena in Helsinki roch es verbrannt, die Feuerwehr rückte an. Ein kleinerer Brand in der Halle sei gelöscht worden, die Feuerwehr prüfe die Rauchentwicklung, hieß es aus Helsinki.

Das für 15.20 Uhr angesetzte Spiel wurde zunächst verschoben, schon um etwa 15.35 Uhr durften die Spieler, die in voller Ausrüstung und teilweise sogar mit Schlittschuhen vor der Halle ausharrten, den Innenraum der Arena allerdings wieder betreten, um sich auf das Aufwärmen vorzubereiten.