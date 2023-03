Spiel um einen neuen Vertrag? Dzeko erhält wohl den Vorzug vor Lukaku

Mit welchem Sturmduo Inter Mailand beginnt, diese Frage stellt sich auch vor dem Rückspiel gegen Porto. Für Edin Dzeko geht es dabei aber auch um Antworten.

Selbst nach der historischen Niederlage gegen Spezia ist Inter Mailand in der Serie A noch der punktemäßig beste der Verfolger - auch wenn die Verfolgung von Spitzenreiter Napoli angesichts von 18 Punkten Vorsprung wohl nur noch theoretischer Natur erscheint.

Und doch rumort es zuletzt bei den Nerazzurri, deren Trainer Simone Inzaghi nicht mehr komplett fest im Sattel sitzt. Der 2021 letztmals gewonnene Scudetto kann sicherlich abgehakt werden, im Pokal steht Inter zwar im Halbfinale gegen Juventus (Hinspiel am 4. April). Wenn diese Saison allerdings noch einen positiven Anstrich erhalten soll, müsste das wohl in der Königsklasse passieren.

Am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) treten die Mailänder im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel beim FC Porto an. Plan ist, Stadtrivale Milan ins Viertelfinale zu folgen. Die Ausgangslage könnte schlechter sein, nehmen die Nerazzurri aus dem Hinspiel doch einen 1:0-Sieg mit, für den erst in der 86. Minute der eingewechselte Romelu Lukaku verantwortlich gezeichnet hatte.

Ist der Belgier somit auch gegen die Portugiesen der Hoffnungsträger, nachdem er bei Spezia - vom Punkt - erneut spät erfolgreich gewesen war? Vermutlich nicht. Neben dem gesetzten Weltmeister Lautaro Martinez erwartet etwa die "Gazzetta dello Sport" statt Lukaku vielmehr Routinier Edin Dzeko.

Dzeko: Uneinigkeit im Vertragspoker

Für den 36-jährigen Bosnier, ehemals für den VfL Wolfsburg, Manchester City und die AS Rom auf Torejagd, könnte das Gastspiel in Portugal ein ziemlich wichtiges werden. Dzekos Vertrag läuft im Sommer aus, den er an sich gerne verlängern würde. Inter wohl auch, doch nicht um die vom Spieler geforderten zwei Jahre.

Aber vielleicht kann Dzeko durch einen starken Auftritt im größten europäischen Vereinswettbewerb ja für ein Umdenken sorgen. Auf seine 28 CL-Tore kommen Lukaku (17) und Martinez (8) jedenfalls selbst zusammen nicht.