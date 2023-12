"Spiel in Phasen" in Hamburg kennt am Ende keinen Sieger

Der HSV Hamburg musste sich am Ende gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Zwar konnten die Hamburger einen späten Rückstand noch drehen, kassierten aber nach Schlusspfiff per Siebenmeter den Ausgleich.

"Am Ende sind wir nur ein Tor hinten und Oddur macht es dann überragend", so HBW-Linksaußen Patrick Volz gegenüber Dyn mit Blick auf die Nervenstärke seines Positionskollegen Oddur Gretarsson. "Es war die ganze Zeit über ein Spiel in Phasen, mal hatte Hamburg und mal hatten wir einen Lauf. Am Ende hatte den Hamburg, aber wir haben uns davon nicht beirren lassen und haben den Kopf weiter oben gehalten."

Nach Ablauf der 60 Minuten behielt Oddur Gretarsson die Nerven. Von der Siebenmeterlinie erzielte der Isländer den 28:28-Endstand und ließ Cheftrainer Jens Bürkle, seine Mannschaftskameraden und die gesamte HBW-Familie strahlen. Held des Tages war aber zweifellos Keeper Mohamed Essam Moustafa El-Tayar, der mit 16 Paraden die Fehler seiner Vorderleute im Angriff ausbügelte.

Zudem konnte Gespannpartner Mario Ruminsky auch noch einen Siebenmeter entschärfen. Beim HSV konnten Johannes Bitter und Jens Vortmann zusammen zehn Bälle entschärfen. "Er hält uns am Anfang im Spiel, da hatten wir ganze viele freie Gegenstöße und Siebenmeter. Er arbeitet ganz akribisch. Jedes Training arbeitet er voll fokussiert und spricht mit seinen Mitspielern, welche Würfe er zulassen möchte und die hält er dann meistens", so Patrick Volz über El-Tayar.

Weller: "Klarer Punktverlust"

Die Hanseaten hatten noch gegen die Siebenmeter-Entscheidung protestiert, doch die Unparteiischen hatten gesehen, wie Niklas Weller den Balinger Nikola Grahovac stieß, so dass der Kroate auf Frederik Bo Andersen prallte. Der Däne hätte gerne ein Offensivfoul gesehen, war aber ebenfalls vorher kurz durch den Torraum gelaufen um seinen Platz einzunehmen. Gleich zwei Gründe, um die Siebenmeterentscheidung letztlich zu rechtfertigen.

"Die Führung hat die ganze Zeit gewechselt. Wir waren schon in der ersten Halbzeit auf drei Tore weg, dann führt Hamburg zur Pause mit zwei. Kurz vor Schluss können wir den Deckel drauf machen, als wir mit vier Toren führen. Aber durch die offensive Abwehr von Hamburg, die sehr gut war, können wir sehr zufrieden sein", bilanzierte Elias Huber gegenüber Dyn eine gerechte Punkteteilung.

"Wenn man die letzten fünf Minuten betrachtet, ist es ein klarer Punktgewinn, aber über 60 Minuten betrachtet ein klarer Punktverlust", erklärte Niklas Weller. "Wir haben nicht schlecht gespielt, wir haben nur viel verworfen. Dass der Torwart die wichtigste Position im Handball ist, das muss man nicht diskutieren."

Huber: "War extrem wichtig uns zu belohnen"

Der HSV-Kapitän haderte gleich direkt mit der Anfangsphase. "Wir können 6:1 führen und es steht 3:1. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon Gegenstöße und zwei Siebenmeter verworfen", so Weller. "Es ist schwierig den Bock umzustoßen, aber wir sind ja die ganze Zeit im Spiel und führen mit zwei, drei Toren."

Nach dem 20:18 (44.) kippte die Partie, Hamburg geriet mit 22:26 (53.) ins Hintertreffen. "Es waren ja alles klare Chancen, die wir vergeben haben. Das waren ja keine Würfe aus dem Rückraum", ärgerte sich Weller über die Chancenverwertung der Hausherren. "Von Außen, von Durchbrüchen oder von mir vom Kreis - wenn man die verwirft, wird es schwer ein Handballspiel zu gewinnen."

"Wir haben die letzten Wochen immer gut gespielt und es war bis zur 45. Minute immer eng. Aber wir haben es nicht geschafft dann noch einmal Gas zu geben. Deshalb war es extrem wichtig, dass wir uns auch mal belohnen", so Huber.