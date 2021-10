Spiel in der Nacht auf Freitag: Borrés Wettlauf gegen die Zeit

Um 23 Uhr (deutsche Zeit) spielt Rafael Borré am Donnerstagabend in der kolumbianischen Küstenstadt Barranquilla gegen Ecuador. Zwischen dem Abpfiff der Partie gegen 0:50 Uhr und dem Anpfiff des Heimspiels gegen Hertha BSC am Samstag um 15.30 Uhr liegen weniger als 40 Stunden. Steht der Stürmer dennoch zur Verfügung?

Die donnerstags ausgetragenen Länderspiele in Südamerika sind Eintracht-Trainer Oliver Glasner schon länger ein Dorn im Auge. Anders als nach der letzten Länderspielpause, als Frankfurt erst an einem Sonntag gegen Stuttgart spielte und Borré zumindest als Joker zum Einsatz kam, wird es diesmal wirklich verdammt knapp. "Ich weiß noch gar nicht, ob er bis zum Anpfiff gegen die Hertha hier ist", sagte Glasner auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtssieg in München.

Danach sieht es inzwischen allerdings aus. Sportvorstand Markus Krösche betonte im Gespräch mit dem kicker: "Wir tun alles dafür, ihn so früh wie möglich zurückholen, damit er im Kader stehen kann." Angesichts der Reisestrapazen und sieben Stunden Zeitverschiebung liegt es jedoch auf der Hand, dass der 26-Jährige am Samstag nicht in bester Verfassung sein kann. Doch selbst wenn es nicht für einen Einsatz von Beginn an reichen sollte - und davon ist auszugehen -, könnte Borré zumindest als Joker wichtig werden.

Gegen Uruguay (0:0) stand er an der Seite von Kolumbiens Stürmerlegende Radamel "El Tigre" Falcao in der ersten Elf und spielte knapp eine Stunde, gegen Brasilien (0:0) wurde er in der 53. Minute eingewechselt. Noch wartet der im Sommer ablösefrei von River Plate gekommene Angreifer jedoch auf sein erstes Länderspieltor. Sollte gegen Ecuador in seinem 13. Länderspieleinsatz endlich der Knoten platzen, hätte Borré während seiner strapaziösen Reise zumindest frisches Selbstvertrauen getankt. Dann ließe sich auch die Müdigkeit leichter wegstecken.