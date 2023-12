Spiel in Aue abgesagt, Sieg für Bietigheim

Am drittletzten Spieltag des Jahres wollen die Teams der 2. HBL noch einmal wichtige Punkte für eine ruhige Winterpause mitnehmen - Spitzenreiter Bietigheim gelang dies am Samstag. Neben zahlreichen Mittelfeld-Duellen wartet am Sonntag ein richtungsweisendes Spiel im Aufstiegsrennen. Eine Partie wurde hingegen abgesagt.

Die SG BBM Bietigheim setzte sich beim Dessau-Roßlauer HV durch. IMAGO/wolf-sportfoto