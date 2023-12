Spiel in Aue abgesagt, Hamm will bei Top-Spiel den Anschluss halten

Am drittletzten Spieltag des Jahres wollen die Teams der 2. HBL noch einmal wichtige Punkte für eine ruhige Winterpause mitnehmen. Neben zahlreichen Mittelfeld-Duellen wartet am Sonntag ein richtungsweisendes Spiel im Aufstiegsrennen. Eine Partie wurde hingegen abgesagt.

Björn Zintel und der ASV Hamm-Westfalen stehen vor einem schweren Auswärtsspiel in Lübbecke. Marco Wolf

Der Tabellendritte ASV Hamm-Westfalen muss eine schwere Auswärtsreise antreten. Auf den Bundesliga-Absteiger wartet in Ostwestfalen der TuS N-Lübbecke (.5). Nur sechs Punkte trennen die beiden Mannschaften. Besonders für die Hausherren ist das Verlieren verboten, denn schon jetzt befinden sie sich sieben Punkte hinter den Aufstiegsplätzen. Der ASV hat hingegen nur einen Zähler Rückstand auf den 2. Platz und will den Anschluss nicht verlieren.



Die Konkurrenz hat vom Papier her leichtere Aufgaben: Der Spitzenreiter aus Bietigheim reist zum Dessau-Rosslauer HV 06, der nur knapp vor den Abstiegsränge steht und die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt braucht. Verfolger VfL Potsdam (2.) ist gegen den TV Hüttenberg (13.) ebenfalls klarer Favorit.

Neben Dessau sind auch weitere Teams aus dem Tabellenkeller gefordert: Schlusslicht EHV Aue hat allerdings kurzfristig spielfrei: Das einzige Freitagsspiel gegen den Tabellenachten aus Großwallstadt musste aufgrund einer Krankheitswelle bei den Gästen aus Unterfranken abgesagt werden.

Der Vorletzte TuS Vinnhorst trifft unterdessen am Wochenende auf den VfL Eintracht Hagen (9.). Der TSV Bayer Dormagen (15.) ist beim HC Elbflorenz (6.) der Außenseiter, während GWD Minden (14.) mit der HSG Nordhorn-Lingen (7.) ebenfalls einen harten Brocken empfängt.



Mehr Spannung auf Augenhöhe versprechen die zwei verbleibenden Partien des 17.Spieltags. Der HC Coburg empfängt mit den Eulen Ludwigshafen eine Mannschaft, die nur drei Punkte weniger im bisherigen Saisonverlauf gesammelt hat. Richtig dramatisch dürfte es in Essen werden, wenn der TUSEM den Tabellennachbar Lübeck-Schwartau empfängt. Das Ziel beider Teams: Endlich wieder das Punktekonto ausgleichen.