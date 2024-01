Spiel gegen Recreativo Huelva kommt für Tempelmann und Lasme zu früh

Lino Tempelmann und Bryan Lasme sind am drittletzten Trainingslager-Tag ins Teamtraining eingestiegen. Wenn Schalke 04 zum Abschluss des Übungscamps am Dienstag gegen Huelva antritt, wird dieses Duo aber noch nicht dabei sein können.

Aus Schalkes Trainingslager an der Algarve (Portugal) berichtet Toni Lieto

Zu Wochenbeginn hat sich der Eindruck der vergangenen Tage bestätigt: Die Mannschaft des FC Schalke 04 trainiert mit einem hohen Maß an Intensität, Einsatzwille und Energie. Bei der Vormittagseinheit ging es mal wieder zur Sache, Trainer Karel Geraerts darf mit dem Engagement seiner Profis im Übungscamp in Albufeira weiterhin zufrieden sein.

Zurück im Kreis der Mannschaft sind Lino Tempelmann und Bryan Lasme, sie gehörten am Montag erstmals seit Beginn des Trainingslagers vergangene Woche Dienstag dazu. Die ebenfalls mitgereisten Danny Latza, Assan Ouedraogo, Leo Greiml und Yusuf Kabadayi können derweil weiterhin nur individuell trainieren, Kabadayi ist von all jenen am nächsten dran am Comeback.

Dass Tempelmann und Lasme nun zurück im Mannschaftstraining sind, bedeutet nicht, dass sie am Dienstag gegen Recreativo Huelva (13 Uhr deutscher Zeit) eingesetzt werden können. Im Gegenteil: Geraerts wird auf den Mittelfeldspieler und den Angreifer verzichten - der Schlagabtausch mit dem spanischen Drittligisten auf dem Fußballplatz des Schalker Trainingslager-Domizil kommt zu früh.

Der Klub aus Andalusien wurde 1889 gegründet und ist damit der älteste Fußballverein Spaniens. Aktuell belegt die Mannschaft Platz 5 in Spaniens dritthöchster Spielklasse. In den vergangenen acht Ligaspielen sammelte Recreativo Huelva 19 Punkte.

Schallenberg in der Startelf?

Es wird das zweite Spiel für die Schalker an der Algarve sein, bereits am Samstag hatten sie einen Test gegen den VfL Wolfsburg (2:3) absolviert. "Dieses Spiel haben wir zwar verloren, aber eine gute Leistung gezeigt", sagt Ron Schallenberg. Er dürfte zu denjenigen gehören, die gegen Huelva in der Startelf stehen. Gegen Wolfsburg kam der defensive Mittelfeldspieler nur von der Bank, im Moment hat Paul Seguin im Kampf um die Position vor der Viererkette die Nase vorn.

Nachdem er in der Endphase der Hinrunde verletzt ausgefallen war, befindet sich Schallenberg, im Sommer als gesetzter Chef-Sechser vom SC Paderborn verpflichtet, aktuell "in der Herausforderer-Rolle", sagt der 25-Jährige. Er will sich dem Trainer "mit 100-prozentigem Einsatz" aufdrängen. Eine seiner Qualitäten: "Wege zumachen". Für ihn ist der Weg zurück in die Startelf keineswegs versperrt.