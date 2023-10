Spiel gedreht: Siegemund erreicht in Zhengzhou das Viertelfinale

Laura Siegemund legte in Zhengzhou im Achtelfinale gegen Ludmilla Samsonova nach verlorenem ersten Satz einen Zahn zu und steht in der Runde der letzten Acht. In Seoul bremste Eva Lys im Achtelfinale eine Verletzung aus.

Laura Siegemund drehte das Match im chinesischen Zhengzhou gegen die an Position elf gesetzte Ludmila Samsonova am Donnerstag nach verlorenem ersten Satz (3:6) und machte gegen die Russin in der Folge kurzen Prozess: Mit 6:2, 6:1 entschied die 35-jährige Metzingerin die beiden Folgesätze zu ihren Gunsten und erreichte somit ihr zweites Viertelfinale in dieser Saison. An Samsonova war zwei Tage zuvor in der ersten Runde Tatjana Maria (Bad Saulgau) gescheitert.

Im Viertelfinale wartet die Italienerin Paolini

Das Ticket für das Halbfinale kann Siegemund, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, mit der Italienerin Jasmine Paolini zu tun. In der kommenden Woche wird sie zudem erstmals seit rund zwei Jahren in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren.

Siegemund war in dieser Saison bislang nur im Juli beim Turnier in Warschau, wo sie erst im Endspiel an French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) scheiterte, über ein Achtelfinale auf der WTA-Tour hinausgekommen. Neben Maria war in Zhengzhou auch Tamara Korpatsch (Hamburg) in der ersten Runde ausgeschieden, weitere deutsche Spielerinnen waren nicht am Start.

Lys muss wegen Verletzung aufgeben

In Seoul hat Eva Lys beim WTA-Turnier in ihrem Achtelfinalduell gegen die an Position vier gesetzte Tschechin Marie Bouzkova nach einem 1:6 im ersten Satz verletzungsbedingt aufgeben müssen. Aufgrund von Schulterschmerzen konnte die 21-jährige Hamburgerin nicht weiterspielen, wie Lys auf der Social-Media-Plattform X mitteilte.