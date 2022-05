Spiel der Tränen: Standing Ovations für Ranieri

Claudio Ranieri erlebte den Finaleinzug der Roma in der Conference League als Zuschauer - und besonders emotional.

Bis Januar trainierte Claudio Ranieri noch den FC Watford, momentan ist der 70-Jährige ohne Klub. Weshalb er das Conference-League-Halbfinale zweier seiner ehemaligen Arbeitgeber in Zivil verfolgen konnte, am Donnerstagabend im Stadio Olimpico zu Rom.

Die Roma, trainiert von José Mourinho, setzte sich am Ende durch und zog ins Finale gegen Feyenoord Rotterdam ein, was "The Special One" am Seitenrand sogar zu Tränen rührte. Und auch Ranieris Augen blieben beim 1:0-Sieg der Giallorossi nicht trocken.

Als die Trainer-Legende groß auf der Stadionleinwand eingeblendet wurde, standen sowohl die Römer Anhänger als auch die von Leicester geschlossen auf und applaudierten dem Mann, der zwischen 2009 und 2011 sowie 2019 die Roma trainiert und die Foxes 2016 zu ihrer sensationellen Meisterschaft geführt hatte. Daraufhin erhob sich auch Ranieri kurz, winkte und verdrückte sogar ein paar Tränen.