"Spiel, das du einmal in fünf Jahren hast": Arminia will Auftakt-Pleite vergessen machen

Seit dem 1:3 in Dresden zum Saisonauftakt ist bei Arminia Bielefeld viel Zeit ins Land gestrichen. Trainer Mitch Kniat sieht sein Team seither gereift und gewappnet für einen positiven Jahresausklang gegen den Tabellen-Zweiten.

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga musste Arminia Bielefeld im Sommer den Kader einmal komplett auf links drehen, einzig Urgestein Fabian Klos blieb dem DSC erhalten. Dass man es zum Auftakt in die neue Spielzeit ausgerechnet mit dem Aufstiegsfavoriten Dynamo Dresden zu tun bekam, war aus Sicht der Ostwestfalen maximal unglücklich. Dass man sich bei der 1:3-Niederlage bei der SGD dann auch noch selbst das Leben schwer machte, weil Semi Belkahia sein Team per Eigentor früh in Rückstand brachte und Kaito Mizuta obendrein Rot sah, ist trotz des mauen Saisonstarts längst vergessen.

Davon jedenfalls ist Mitch Kniat überzeugt. "Das ist ein Spiel, das du einmal in fünf Jahren hast", wiegelte der Bielefelder Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Rückspiel am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ab. "Das Spiel ist so lange her, wir sind in einer ganz anderen Verfassung. Aus dem Hinspiel etwas abzuleiten, mache ich ungern, die Jungs sind ein halbes Jahr weiter. Deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen."

Mit dem 2:0-Sieg über den TSV 1860 München überwand der DSC die jüngste Ergebniskrise von fünf Ligaspielen ohne Sieg und schloss die Hinrunde mit einem Erfolgserlebnis auf Rang 13 (25 Punkte) ab. Vor dem Jahreswechsel soll dennoch ein weiterer Sieg her, um mit einem guten Gefühl ins neue Jahr zu starten. In der englischen Woche setzt Kniat dabei auf Regeneration.

Regeneration statt Belastung

"Die Jungs haben sich individuell behandeln lassen; jeder hat ein paar Blessuren davongetragen, die gut behandelt wurden", so der 38-Jährige. "Heute sind wir den ersten Plan für Dresden durchgegangen. Das heißt, intensiv werden wir nicht trainieren, eher ein bisschen ruhiger. Wir werden in aller Ruhe den Plan durchgehen und dann sind wir für Mittwoch gut aufgestellt, sodass wir eine ähnliche Leistung zeigen können, wie wir sie am Wochenende gezeigt haben."

Gegen einen "sehr dominant" aufspielenden Gegner, der 15 Punkte vor den Bielefeldern auf Rang zwei liegt, ist Kniat dann zuversichtlich, etwas Zählbares aus dem zweiten Heimspiel in Serie mitnehmen zu können. In der Schüco-Arena, für die Stand Dienstag bereits 20.000 Tickets verkauft wurden, möchte man "eine kämpferisch gute Leistung zeigen und mit einem guten Plan in die Partie gehen". Dann, glaubt Kniat, ist "gegen Dresdren einiges möglich".