Spickflasche statt Spickzettel: Pickford macht den Lehmann

Was für Jens Lehmann bei der WM 2006 der Spickzettel war, war für Englands Torhüter Jordan Pickford im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz nun die Spickflasche. Der Trick ging auch diesmal auf: Eine besondere Liste verhalf den Three Lions ins Halbfinale.

Das Foto eines Pressefotografen hat es entlarvt: Das Geheimnis von Jordan Pickford beim Elfmeterschießen am Samstag im EM-Viertelfinale zwischen England und der Schweiz lag in seiner Trinkflasche. Oder besser: Es klebte an ihr dran. Akkurat hatte an ihrer Außenschicht jemand eine Liste mit allen möglichen Schweizer Schützen befestigt, jeder Name war verbunden mit einem Hinweis auf die wahrscheinliche Ecke, in die der Ball fliegen würde.

Was für Jens Lehmann im Viertelfinale der WM 2006 der Spickzettel war, war im Viertelfinale bei dieser EM für Pickford nun also seine Spickflasche. Wie schon damals beim deutschen Torhüter gegen Argentinien hat der Trick auch diesmal bei den Engländern funktioniert. Vor 18 Jahren setzte sich Deutschland gegen die Südamerikaner mit 4:2 durch, Lehmann werte erst den Elfmeter von Roberto Ayala ab, dann den entscheidenden gegen Esteban Cambiasso.

"(S)Pickford" verweist auf Englands Schützen

Dank Lehmanns Parade war damals klar: Deutschland steht im Halbfinale. Bei den Engländern war das nun anders, hier tappte direkt der erste Schweizer Schütze in die Spick-Falle. Manuel Akanji sollte Cole Palmers geglückten Versuch zum 1:0 ausgleichen und zielte, wie auf Pickfords Wasserflasche hinterlegt, nach rechts. Englands Keeper tauchte von sich aus gesehen nach links unten weg - pariert! Allzu viel sagen wollte (S)Pickford nach der Partie zum Flaschentrick nicht, er grinste lieber in sich hinein und verwies auf die "großartigen Elfmeterschützen" in seinem Team.

Dass nicht nur Palmer, sondern auch alle anderen englischen Auserkorenen trafen, nötigte auch Bundesliga-Torschützenkönig Harry Kane Respekt ab, der vor der England-Kurve selbst nicht antrat, weil er im Verlauf der Verlängerung ausgewechselt worden war. "Fantastisch" fand der Stürmer des FC Bayern insbesondere die Präzision seiner Teamkollegen - vom Nervenflattern der Three Lions am Elfmeterpunkt war diesmal nichts zu spüren.

Viertelfinale auf schwachem Niveau

Insgesamt erlebte das Publikum in Düsseldorf sportlich betrachtet ein Duell zum Vergessen. Die erste Chance des gesamten Spiels (!) bekamen die Zuschauer erst weit in der zweiten Hälfte geboten. Nach 74 Minuten und 13 Sekunden landete der Ball dabei gleich im Netz, weil Breel Embolo ihn über die Linie spitzeln konnte. England schlug tatsächlich noch zurück, in Person des Besten an diesem Abend - Bukayo Saka. Auch er zählte nach einer torlosen Verlängerung zu Englands Elfmeterschützen, auch bei seinem Schuss war Yann Sommer machtlos.

Aber der Schweizer Torwart hatte ja auch keine Spickflasche.