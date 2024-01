Spezielles Triple für den FC Bayern

Am Sonntag, als die Profis des FC Bayern eine ebenso unerwartete wie bittere 0:1-Heimniederlage gegen Werder Bremen kassierten, trumpfte der U-16-Nachwuchs des Rekordmeisters fast zeitgleich in Ostwestfalen auf.

Die Münchner gewannen ein hochkarätig besetztes Hallenturnier in Lübbecke, den Freeway-Cup, der quasi als inoffizielle Deutsche U-16-Hallenmeisterschaft gilt. Mit Ausnahme der heimischen Kreisauswahl, die sich hervorragend schlug und vor ihrem Viertelfinal-Aus den 1. FC Köln in der Gruppenphase und sogar RB Leipzig im Achtelfinale schlug, waren nur Jugendmannschaften von Profiklubs am Start und sorgten am Wochenende für tolle Unterhaltung der rund 5000 Zuschauer.

Die U 16 des FC Bayern holte sogar ein spezielles Triple: Die Roten gewannen nicht nur das Turnier durch einen 4:1-Finalerfolg über Union Berlin, nachdem sie im Halbfinale Vorjahressieger Mainz 05 mit 7:0 und zuvor die Jungs aus der Schalker Knappenschmiede (6:1) ausgeschaltet hatten. Zudem stellten sie mit Leonard Ruland den besten Torhüter des Turniers und mit Lennart Karl den besten Scorer. Karl gelangen in acht Partien starke 14 Treffer und ein Assist, er wusste vor allem mit seiner Ballbehandlung und mit seiner Abschlussstärke zu gefallen.

Wer weiß, vielleicht hört man in Zukunft mehr von den beiden? Wie im Vorfeld berichtet, nahmen schon viele Spieler als B-Jugendliche an diesem Turnier in Lübbecke teil, ehe sie eine große Karriere starteten, so auch die heutigen Bayern-Spieler Joshua Kimmich, Thomas Müller, Serge Gnabry und die Keeper Manuel Neuer und Sven Ulreich.

Apropos Ulreich: Als eine Mannschaft bei diesem Turnier das zuvor einzige Mal das Triple aus Turniersieg und den beiden Ausgezeichneten gewann, war Ulreich der gefeierte Torhüter, 2003 mit dem Nachwuchs des VfB Stuttgart.