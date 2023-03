Sperrung der "Pappelkurve": VfB Lübeck geht juristisch dagegen vor

Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat den VfB Lübeck mit der Sperrung der "Pappelkurve" bestraft, in der die aktive Fanszene ihren Platz hat. Diese Sanktion will der Spitzenreiter der Regionalliga Nord nicht einfach so hinnehmen.

Muss gegen Teutonia Ottensen voraussichtlich leer bleiben: Die "Pappelkurve", Heimat der aktiven Fanszene des VfB Lübeck. IMAGO/Lobeca