Sperren für Salzburgs Pavlovic, Austria-Coach Wimmer und WAC-Präsident Riegler

Die Szene im Wiener Derby, als Austria-Coach Michael Wimmer seinem Torhüter Christian Früchtl eine Verletzungsunterbrechung anordnete, hat für den Cheftrainer der Violetten ein Nachspiel. Der 42-Jährige wurde für ein Spiel (bedingt auf sechs Monate) gesperrt. Fix eine Partie zusehen muss Salzburgs Abwehrchef Strahinja Pavlovic. WAC-Präsident Dietmar Riegler wurde gar mit einem Aufenthaltsverbot im Innenraum für die nächsten fünf Heimspiele belegt.

Beim torlosen Wiener Derby zwischen der Wiener Austria und Rapid sorgte einer Szene in der 55. Spielminute für Aufsehen. Austria-Coach Michael Wimmer ordnete seinem Torhüter Christian Früchtl eine Verletzungspause an, um nach den beiden Ausschlüssen gegen James Holland und Matthias Braunöder etwas Ordnung in die stark dezimierte Mannschaft bringen zu können. Der Cheftrainer der "Veilchen" äußerte sich bereits auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz über diese Aktion und erklärte seinen Hintergedanken, für den 42-Jährigen hat die Aktion aber dennoch ein Nachspiel. Denn wie der Strafsenat der Bundesliga bekanntgab, wurde Wimmer wegen Verletzung des Fair-Play-Gedankens mit einer Ein-Spiel-Sperre (bedingt auf sechs Monate) belegt.

Salzburgs Abwehrchef Strahinja Pavlovic wird nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Austria Klagenfurt für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen. Der serbische Defensivprofi verhinderte nach einem Fehlpass seines Teamkollegen Lucas Gourna-Douarth eine offensichtliche Torchance des Gegners, indem er Klagenfurt-Angreifer Sinan Karweina mit einer Notbremse zu Fall brachte. Die Mozartstädter gaben im Anschluss noch einen 2:0-Vorsprung aus der Hand und mussten sich letztendlich mit einem 2:2-Unentschieden begnügen, welches ihnen die Tabellenführung kostete.

Wesentlich drastischer erwischte es WAC-Präsident Dietmar Ziegler, dem nach Kritik gegenüber einem Spieloffziellen ein Aufenthaltsverbot im Innenraum bei den kommenden fünf Heimspielen aufgebrummt wurde. Paul Pajduch aus dem Trainerstab von Gegner Sturm Graz wurde ebenfalls wegen Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen für ein Spiel gesperrt.

