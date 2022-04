Sperren für Juventus- und Tottenham-Bosse gefordert

Den Vereinsbossen von Juventus Turin, SSC Neapel und auch Tottenham Hotspur in England drohen lange Sperren. Grund dafür sind deren Verstrickungen in einen Fußball-Finanzskandal in Italien.

Ihnen drohen lange Sperren: Juve-Manager Pavel Nedved, dessen Klubchef Andrea Agnelli und Tottenhams Sportdirektor Fabio Paratici (v.l.n.r.). picture alliance / abaca