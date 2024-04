Sperre: EHF reagiert auf Foul an Alina Grijseels

Das Foul an Alina Grijseels, bei dem sich die deutsche Nationalspielerin verletzte, hat auch für Gegenspielerin Alisa Petriv Folgen. Die Ukrainerin wurde von der EHF nun gesperrt.

Alisa Petriv wurde nach dem Foul an Alina Grijseels gesperrt picture alliance / foto2press

Der EHF Court of Handball hat die Szene in der 23. Minute der Partie angeschaut und als "schwerwiegend rücksichtslos und extrem gefährlich" eingestuft. Petriv wurde nun vom Kontinentalverband für drei Partien bei Nationalmannschaftswettbewerben gesperrt.

Damit verpasst die Rückraumspielerin nicht nur das abschließende Qualifikationsspiel in der Slowakei am morgigen Sonntag, sondern auch im Falle der wahrscheinlichen EM-Qualifikation mindestens zwei Vorrundenpartien bei der Handball-EM Ende des Jahres. Die Ukraine kann gegen das Urteil in Revision gehen, das habe aber keine aufschiebende Wirkung.