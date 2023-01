Sperre: 96-Coach Leitl sucht noch seinen Platz

Die Voraussetzungen für einen gelungenen Rückrundenstart sind bei Hannover 96 durchaus gegeben. Wenn da nicht die Sperre des Trainers wäre.

Stefan Leitl darf am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern nicht auf der Bank sitzen. "Ich werde mir noch ein Plätzchen suchen", kündigte der 45-Jährige an.

Leitl hatte in der Nachspielzeit der letzten Hinrundenpartie bei Holstein Kiel (1:1) die Gelb-Rote Karte gesehen und ein Spiel Sperre aufgebrummt bekommen. Diese muss er am Samstag absitzen. Ab 30 Minuten vor bis 30 Minuten nach dem Abpfiff ist der Kontakt für Leitl zu seinen Spielern untersagt. Und während der Partie darf auch kein Kontakt zum Trainerteam bestehen. Vertreten wird Leitl gegen Kaiserslautern von seinen Co-Trainern Andre Mijatovic und Lars Barlemann. "Ich ärgere mich, dass ich nicht dabei sein kann", erzählt der Chefcoach, der "absolutes Vertrauen" in seine Assistenten hat. "Die Abläufe sind klar. Das wird schon laufen", sagt Mijatovic, der Leitl schon lange beruflich begleitet. Beide sind befreundet und bilden sogar eine Wohngemeinschaft.

Alle Spieler fit: Schwierige Suche nach dem Kader

Schwieriger wird es für die Trainer, den 20-köpfigen Kader für das erste Pflichtspiel des Jahres zu bestimmen. Denn: Alle 28 Spieler sind fit. "Das Leistungsniveau ist noch enger geworden", berichtet Leitl, der mit der langen Vorbereitung auf die Rückserie sehr zufrieden ist. "Wir haben intensiv trainiert und physisch zugelegt." Klar ist, dass Ron-Robert Zieler, Phil Neumann, Julian Börner, Sei Muroya, Derrick Köhn, Fabian Kunze, Max Besushkow und Havard Nielsen gesetzt sind.

In der Dreier-Abwehrkette können sowohl Bright Arrey-Mbi als auch Luka Krajnc zum Einsatz kommen. Im Sturm spricht viel für die Besetzung Cedric Teuchert/Nicolo Tresoldi. Alternativ könnten auch Maximilian Beier und/oder Hendrik Weydandt zum Einsatz kommen.

Rund 37.000 Zuschauer werden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Heinz von Heiden-Arena erwartet. "Wir freuen uns, dass es wieder losgeht und sind positiv gestimmt, dass wir gegen Kaiserslautern gewinnen können", sagt Leitl.