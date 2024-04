Spelle-Venhaus verlängert mit Urgestein Ahrens

Christopher Ahrens hat seinen Vertrag beim SC Spelle-Venhaus um eine weitere Saison verlängert. Fast schon ein gewohnter Schritt, hält der 30-jährige Außenstürmer den Niedersachsen schließlich schon seit 2010 die Treue. "Es passt alles. Ich weiß, was ich am Verein, an den Mitspielern und am Betreuerstab habe. Ich fühle mich hier pudelwohl", verrät der Maschinenbau-Ingenieur in einer Meldung.