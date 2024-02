Spelle-Venhaus schnappt sich Strotmann

Elias Strotmann heißt der erste Neuzugang des SC Spelle-Venhaus für die kommende Saison. Der 26-jährige Stürmer steht aktuell noch in Diensten des westfälischen Oberligisten 1. FC Gievenbeck, für den er in der laufenden Runde bislang 3 Tore in 13 Einsätzen erzielte. Tobias Harink, der kommende Saison Trainer in Spelle wird, verrät mehr über seinen zukünftigen Schützling: "Er bringt viel Körperlichkeit mit, nimmt viel am Spiel teil und ist sehr variabel." Strotmann selbst beschreibt sich als zweikampfstark, dynamisch, ruhig am Ball und für Innenverteidiger als "ekligen Gegenspieler".