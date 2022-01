Spekulationen um Kölns Meré: FC bestätigt eine Anfrage

Während mexikanische Social-Media-Accounts den Wechsel von Jorge Meré (24) vom 1. FC Köln zum Club America aus der Hauptstadt Mexiko City bereits als so gut wie perfekt vermelden, weiß man davon beim Bundesligisten noch nichts.

"Es gibt eine Anfrage", so Kölns Geschäftsführer Alexander Wehrle zum kicker, allerdings sei weder der Spieler in Mexiko noch unterziehe er sich - wie gemeldet - zeitnah der medizinischen Untersuchung. Meré fehlt seit Tagen im Training, "erkrankt" heißt es von Klubseite. Welcher Art die Erkrankung ist, wird nicht kommuniziert.

Meré - meist im Ersatzspieler-Status und entsprechend unzufrieden - wird in jeder Transferphase als Wechselkandidat gehandelt, fand allerdings bisher keinen neuen Klub. Bei Lichte gesehen kann der FC den Spieler momentan allerdings nicht freigeben, ohne selbst adäquaten Ersatz zu haben.

Bereits in der vergangenen Woche wechselte Rafael Czichos (30) zu Chicago Fire in die Major League Soccer, damit stehen nur noch drei gelernte Innenverteidiger im Kader: Timo Hübers, Luca Kilian und eben Meré. Den Spanier abzugeben, käme einem Spiel mit dem Feuer gleich. Die etatmäßigen Außenverteidiger Benno Schmitz, Kingsley Ehizibue oder Jannes Horn sieht Trainer Steffen Baumgart zwar in der Lage, auch innen zu verteidigen, Ideallösungen sind dies allerdings nicht.