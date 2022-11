Spektakuläres Schlussdrittel der Sabres - Auch Peterka trifft

Auch dank JJ Peterkas drittem Saisontor gelingt Buffalo gegen Pittsburgh das Comeback. Die NHL am Mittwoch.

Die Sabres wollten am Mittwoch an zuletzt zwei Heimsiege in Serie anknüpfen, dieser Plan schien zunächst aber nicht aufzugehen. Pittsburgh führte schnell durch Jason Zucker (7.), Josh Archibald legte im Mitteldrittel nach (26.) und auch nach dem dritten Saisontor von Peterka (39.) blieben die Penguins unbeeindruckt und versetzten den Gastgebern nach acht Sekunden des Schlussabschnitts durch Jake Guentzel einen weiteren Nackenschlag.

Spiel gedreht: Drei Tore binnen sieben Minuten

Dann aber legte Buffalo los, zunächst gelang Tage Thompson in Überzahl der erneute Anschlusstreffer (44.), ehe

Victor Olofsson (47.) und Alex Tuch (51.) das Spiel drehten. Das Aufbäumen der Pens verpuffte, am Ende trafen sowohl Kyle Okposo (59.) als auch erneut Olofsson (60.) per Empty-Netter zum 6:3-Endstand. Damit stehen die Sabres bei sieben Siegen bei drei Niederlagen und verlängerten gleichzeitig Pittsburghs Negativserie (nun sechs Partien in Folge).

Tavares dreht mächtig auf

Apropos Negativserie: Die beendete Toronto in der anderen Partie des Abends. Vor allem dank John Tavares, der

beim 5:2 der Maple Leafs gegen die Philadelphia Flyers mit drei Treffern und einem Assist zum "Man of the match" avancierte.