Spektakuläres Halbfinale: Smith beendet Clemens' Finaltraum

Gabriel Clemens und Michael Smith lieferten im Halbfinale der Darts-WM ein grandioses Spiel ab, in dem sich am Ende aber der favorisierte Engländer durchsetzte. Smith hatte mit dem "German Giant" aber mehr Mühe als ihm lieb war.

Stark gespielt und dennoch verloren: Gabriel Clemens. IMAGO/Action Plus

"Er wirft sehr schnell, der Rhythmus wird schnell", sagte Gabriel Clemens vor dem Halbfinale gegen Michael Smith bei "Sport 1" und erwartete ein "schnelles Spiel. "Das liegt mir ganz gut und ist mir lieber als ein langsamer Rhythmus." Der 39-Jährige sollte recht behalten, denn es entwickelte sich ein rasantes Spiel mit viele hohen Scores.

"Bully Boy" Smith begann fulminant und hatte im ersten Satz ein Average von 110,72 - und dennoch war es spannend, denn Clemens ("Ich war schon öfter in der Außenseiterrolle und habe mich ganz gut zurechtgefunden.") blieb cool und vor allem dran, auch wenn sein Average von 102,39 etwas schwächer war. Den Durchgang schnappte sich der Engländer aber dennoch, und das mit einem beachtlichen 106er Finish.

Clemens bleibt cool - und gleicht nach Sätzen aus

Danach bewies der "German Giant" große Nervenstärke, als er nach zwischenzeitlichem Break zurückkam. Zu Gute kam ihm dabei die Tatsache, dass Smith Mühe beim Doppel hatte, so ließ der 32-Jährige unter anderem in einem entscheidenden Moment gleich drei Darts auf die Doppel 15 aus und fing sich umgehend den Leg-Ausgleich zum 2:2. Und auch im entscheidenden Spiel patzte der Engländer bei der Doppel und musste sich anschließend mit dem 1:1-Satzausgleich abfinden.

Die Stimmung war da schon auf dem Siedepunkt, Clemens konnte sich dabei auch der Unterstützung der zahlreichen deutschen Fans im "Ally Pally" sicher sein - und die bekamen auch weiteren Verlauf ein tolles Match geboten. Satz drei ging auch über die volle Distanz, in dem "Gaga" beinahe in Führung gegangen wäre, doch der Deutsche schrammte am 116er Finish vorbei und Smith machte das 2:1 klar.

Smith checkt 161, aber Clemens gewinnt Satz vier

Zum dritten Mal im WM-Finale: Michael Smith. IMAGO/Pro Sports Images

Zu diesem Zeitpunkt hatte der Engländer schon zehnmal die 180 getroffen, insgesamt scorte er aber nicht mehr ganz so hoch wie noch zu Beginn. Das Niveau des Spiels war dennoch herausragend. Schnelle Würfe, hohe Punkte - das Match war schlicht Werbung für den Darts-Sport und hatte im zweiten Leg des vierten Satzes dann auch noch das bis dahin höchste High Finish des Abends in petto:

Smith beendete das Leg mit einer 161 - es war bereits der dritte vom "Bully Boy", der zuvor schon mit 106 und 144 gecheckt hatte. Zum Satzgewinn reichte es dennoch nicht, denn Clemens war da, als es drauf ankam. Der Deutsche spielte einen tollen "Decider" und holte sich über die Doppel 10 das 2:2.

Fünfter Satz als Ausreißer

Nachdem alle Sätze zuvor über die volle Distanz gegangen waren, kam der Fünfte einem Ausreißer gleich. Smith holte sich diesen klar mit 3:0. Danach wurde es aber wieder spannend - und wieder ging es über fünf Legs. Wieder jubelte Smith, der das Entscheidungsleg mit 83 über Bull checkte und mit 4:2 in Führung ging.

Die Vorentscheidung? Keineswegs! "Ob Halbfinale oder 2. Runde - es ist ein Darts-Spiel und das will ich gewinnen. Ich bin Profi und will jedes Spiel gewinnen", hatte sich Clemens schon vor dem Match kämpferisch gezeigt - und diesen Kampfgeist brachte er nun auch aufs Board. Im siebten Satz kam er nach 0:2-Legrückstand auf 2:2 zurück. "Oh, Gabriel Clemeeeens" hallte es durch den Alexandra Palace, doch Smith blieb ebenfalls nervenstark und holte sich über die Doppel 8 das 5:2 nach Sätzen.

Clemens lässt drei Chancen zum Re-Break aus

Clemens warf nun gegen den Matchverlust an und sorgte mit seiner elften 180 für einen neuen deutschen Rekord bei der Darts-WM. Smith erwies sich in diesem Segment aber klar besser, so leuchtete unmittelbar vor dem Break zum 2:1-Leggewinn seine 19. 180 auf. Smith ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen, hatte aber Glück, dass Clemens drei Chancen (Tops und zweimal die Doppel 10) zum Re-Break nicht nutzte.

Der "German Giant" kassierte damit seine fünfte Niederlage im sechsten Vergleich mit Smith. Die fiel mit 2:6 deutlicher aus, als es der Spielverlauf eigentlich hergegeben hätte. Dennoch: Clemens musste seinen Traum vom WM-Finale begraben, die Herzen der Fans und den Respekt seiner Gegner gewann er aber, auch weil er die Leistung seiner Gegner zu würdigen weiß.

Der bessere Spieler hat gewonnen Gabriel Clemens

"Der bessere Spieler hat gewonnen", sagte Clemens nach dem Match bei "Sport1" und ließ das Spiel Revue passieren: "Er hat auch die ersten vier Sätze definitiv besser gespielt als ich. Er hat fantastisch gespielt, hat mich mit 180ern und 140ern bombardiert. Smith hat verdient gewonnen."

Nach 2019 und 2021 erreichte Smith damit zum dritten Mal in seiner Karriere das WM-Finale, das er am Dienstag zum ersten Mal gewinnen möchte. Seinen Gegner wird Michael van Gerwen, der sein Halbfinale gegen den Belgier Dimitri van den Bergh äußerst überzeugend mit 6:0 gewann.

