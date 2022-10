Spektakulärer Wechsel in der NFL: 49ers verpflichten McCaffrey

#27: NFL Preview – Verschärfen die Jets die Krise von Russell Wilson?

Das Drama um Russell Wilson in Denver! Und nun schmerzt auch noch der Oberschenkel… Die New York Jets, der Gegner der Broncos, kommen hingegen mit Aufwind zum Gastspiel nach Colorado. Dieses AFC-Duell nehmen Kucze, Detti, Michael und „Icing the kicker“-Debütant Jan genau unter die Lupe. Zudem beschäftigen sich die Jungs mit dem Auftritt der wiedererstarkten (?) Seahawks bei den Los Angeles Chargers. Natürlich ist auch der Showdown zwischen Chiefs und 49ers in Santa Clara ein großes Thema, ebenso wie das Monday Night Game zwischen den New England Patriots und den Chicago Bears. Den Abschluss bilden unsere „Upset Picks der Woche“. Welche Überraschungssiege gibt es in Week 7? WICHTIGE INFO: „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich. Jeden Donnerstagnachmittag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire