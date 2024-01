Spektakulärer Coaching-Tausch bei den Islanders: Legende Patrick Roy übernimmt

Coaching-Coup in der NHL: Die New York Islanders entließen Cheftrainer Lane Lambert zwar nicht ganz überraschend. Sein Nachfolger aber hat einen klangvollen Namen: Keeper-Legende Patrick Roy übernimmt.

Übernimmt bei den New York Islanders seinen zweiten Job als Coach in der NHL: Torhüter-Legende Patrick Roy. IMAGO/ZUMA Press

Acht Niederlagen aus den letzten zehn Spiel und damit das Abrutschen aus den Playoff-Plätzen waren letztlich zu viel. Am späten Samstagnachmittag (Ortszeit) erklärte Lou Lamoriello, der General Manager und Sportchef der New York Islanders und selbst eine Funktionärslegende in der NHL-Geschichte, dass sich der Klub mit sofortiger Wirkung von Chefcoach Lane Lambert trennt.

Während diese Entscheidung aufgrund der Saisonleistung weniger überraschend kam, ist die Personalie des Nachfolgers sehr wohl eine große Überraschung. Denn NHL-Torhüterlegende Patrick Roy übernimmt ab sofort das Team aus Long Island.

Lamoriello: "Beste Lösung für die Zukunft"

"Wenn ich unser Team zuletzt spielen sah, hatte ich das Gefühl, dass unser Problem der Inkonsistenz, das schon längere Zeit zu sehen war, nicht enden wird", erklärte der bereits 81-Jährige Sportboss des Teams. "Und da ich jüngst die Möglichkeit hatte, mich mit Patrick zu treffen, bekam ich den Eindruck, dass er die beste Lösung für die Zukunft unseres Team auf der Trainerposition ist", so Lamoriello weiter.

Er habe ein sehr große Präsenz, sagte Lamoriello über den Frankokanadier Roy, der in seiner Karriere als Spieler nicht nur mit den Montreal Canadiens zweimal (1986, 1993) sowie zwei weitere Male mit der Colorado Avalanche (1996, 2001) den Stanley Cup, sondern auch zahllose individuelle Auszeichnungen gewann. Darunter gleich dreimal die Conn-Smythe-Trophy als als Playoff-MVP der NHL (1986, 1993, 2001). Sowohl die Canadiens - der traditionsreichste Klub der NHL - als auch die Avalanche, vergeben Roys ehemalige Trikotnummer 33 längst nicht mehr.

Auch als Coach feierte Roy bereits Erfolge. Mit dem ihm längere Zeit selbst gehörenden Juniorenteam der Quebec Remparts aus seiner Heimatstadt Quebec City in der kanadischen Provinz Quebec gewann der 58-Jährige 2006 und zuletzt 2023 - bis 2015 auch als Besitzer, danach noch als Sportchef und Coach des Teams - die Meisterschaft in den drei kanadischen Juniorenligen, den renommierten Memorial Cup. 2014 hatte Roy als Coach der Avalanche bei seinem bis dato einzigen Job als NHL-Coach zwischen 2014 und 2016 die Auszeichnung des Jack Adams Award als bester Coach der NHL erhalten.

Roy als Gegenmittel gegen vorzeitiges Saisonende?

Bei den Islanders übernimmt Roy nun ein Team, das zwar seit 2018 nur einmal, in der vergangenen Saison 2021/22, die NHL Playoffs verpasste, das aber auch im vergangenen Jahr 2022/23 schon in der ersten Playoff-Runde an den Carolina Hurricanes gescheitert war.

Durch die jüngste Negativserie rückte aktuell auch die Qualifikation für die Endrunde in der laufenden Spielzeit 2023/24 durch das Abrutschen auf Platz sechs in der Metropolitan Division der Eastern Conference in Gefahr. Durch die Übernahme von Roy statt Lambert erhofft sich Lamoriello sowohl kurz- als auch mittelfristig daher nun einen entscheidenden Umschwung.