Spektakuläre Wende bei Mudryk: Chelsea fährt Arsenal in die Parade

Der Transfer von Mykhaylo Mudryk (22) zum FC Arsenal schien nur noch Formsache zu sein. Nun verkündete Schachtar Donezk eine bevorstehende Einigung mit einem Londoner Klub - allerdings nicht den Gunners.

Noch am Freitag hatte der "Guardian" berichtet, dass Mykhaylo Mudryks Arsenal-Wechsel, der sich bereits seit längerer Zeit angebahnt hatte, vor dem Abschluss stehen würde. Nun bahnt sich allerdings eine spektakuläre Wende an: Der ukrainische Flügelstürmer soll zwar weiterhin in London landen - jedoch könnte er dort nun blau statt rot tragen.

Wie Schachtar Donezk am Abend mitteilte, traf sich Präsident Rinat Akhmetov am Samstag mit Chelseas Mitbesitzer Behdad Eghbali, um Gespräche über einen Wechsel von Mudryk zu den Blues zu führen. "Die Parteien sind sehr nahe an einer Einigung über einen Transfer des Spielers", heißt es in einem auf Twitter veröffentlichten Statement, das auch der FC Chelsea teilte.

"The Athletic" berichtet, dass sich beide Seiten bereits auf einen Transfer mit einem Gesamtvolumen von 100 Millionen Euro verständigt hätten. Zu einer Sockelablöse von 70 Millionen Euro sollen demnach 30 Millionen Euro an möglichen Boni kommen. Arsenals Angebot lag dem Vernehmen nach knapp darunter.

Mudryk, dessen Priorität zuvor stets die Gunners gewesen sein sollen, habe sich ebenfalls schon mit dem Tabellenzehnten von der Stamford Bridge geeinigt. Im Raum steht ein Siebenjahresvertrag. Offiziell ist der Wechsel bislang noch nicht.

Potter als treibende Kraft

Die Last-Minute-Grätsche gegen den Stadtrivalen würde die Transferflut der Blues in der aktuellen Transferperiode fortsetzen. Nach den Verpflichtungen von Angreifer David Datro Fofana (20, Molde), Innenverteidiger Benoit Badiashile (21, Monaco) und Mittelfeldtalent Andrey Santos (18, Vasco da Gama) hatten die Blues zuletzt auch Joao Felix (23) von Atletico Madrid ausgeliehen - der sich allerdings gleich in seinem ersten Einsatz direkt die Rote Karte abholte und nun vorerst gesperrt fehlen wird.

Mudryk, an dem im vergangenen Sommer auch Bayer 04 Leverkusen dran war, spielt übrigens auf einer ähnlichen Position wie der Portugiese und dürfte daher mit Joao Felix in direkte Konkurrenz treten. Jedoch soll laut "The Athletic" der zuletzt in die Kritik geratene Blues-Coach Graham Potter großer Fan des schnellen Ukrainers und auch treibende Kraft hinter den späten und aggressiven Bemühungen des FC Chelsea sein.

Mudryk, der mit drei Toren und zwei Vorlagen in der Gruppenphase der aktuellen Champions-League-Saison großen Anteil am überraschenden Achtelfinal-Einzug von Schachtar hatte, soll nun offenbar auch zu Potters eigener Jobsicherheit beitragen.