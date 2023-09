Spektakel in New York: Medvedev entthront Alcaraz

Bei den US Open kommt es zur Neuauflage des Finals von 2021. Nachdem Novak Djokovic am Abend das Endspiel erreicht hatte, zog Daniil Medvedev in der Night Session nach. Der Russe zeigte dabei gegen Carlos Alcaraz in einem Weltklasse-Match phasenweise Tennis von einem anderen Stern - und entzauberte so den hochgehandelten Titelverteidiger.

Kaum ein Spieler wird im Tennis derzeit so heiß gehandelt wie Carlos Alcaraz. Der junge Spanier hat einen kometenhaften Aufstieg hingelegt - und ist bei den US Open der Mann, den es zu schlagen gibt, immerhin ist der 20-Jährige auch Titelverteidiger. Im Viertelfinale hatte Alcaraz mit einem müden Alexander Zverev vergleichsweise leichtes Spiel, nun aber stand ihm im Halbfinale Daniil Medvedev, US-Open-Sieger 2021, im Weg.

Der Russe hatte im Vorfeld erklärt, dass sein Spiel auf einer Zehnerskala eine elf sein müsste, wenn er Alcaraz schlagen wolle - zu dieser Aussage dürften ihn auch die zwei klaren Niederlagen (3:6, 2:6 in Finale von Indian Wells und zuletzt 3:6, 3:6 und 3:6 im Wimbledon-Halbfinale) veranlasst haben.

Diesmal wollte sich der 27-jährige Moskauer, der in direkten Vergleich mit dem Weltranglistenersten 1:2 nach Siegen zurückliegt, nicht vorführen lassen: Medvedev startete hochkonzentriert in den ersten Satz, Alcaraz tat dies ebenso - so entwickelte sich das erwartet unterhaltsame Duell zweier Spieler, die sich viel abverlangten, über den Court jagten und den fast 24.000 Zuschauern in Arthur Ashe teils spektakuläre Ballwechsel boten.

Satz 1 war völlig ausgeglichen, Alcaraz spielte aggressiver, hatte folglich auch mehr Winner, Medvedev riskierte dafür mehr beim Aufschlag und kam so öfter zu "leichten" Punkten. Letztlich aber ging es in den Tie-Break. In diesem hatte der Russe den längeren Atem, auch weil Alcaraz zweimal die falsche Entscheidung traf. Medvedev sicherte sich den Durchgang mit 7:6 (7:3).

Medvedev mit Tennis von einem anderen Stern

Der Spanier hatte an dem verlorenen Satz sichtlich zu knabbern, während Medvedev noch stabiler wurde - und in der Folge fast alles traf. Dem Russen glückte zudem das frühe Break, auch weil Alcaraz einen Stop unnötig ins Netz jagte. Beflügelt davon zeigte Medvedev im Anschluss Tennis wie von einem anderen Stern. Bei eigenem Service gab er in diesem Durchgang nur einen einzigen Punkt (!) ab, während er die Aufschläge des Iberers immer wieder stark returnierte und diesem so den Zahn zog. Der Weltranglistendritte rief sein bestes Tennis ab und setzte auch teils "unmögliche" Bälle noch auf die Linie. Phasenweise wirkte der (Noch)-Weltranglistenerste ratlos und gab den Durchgang letztlich deutlich mit 1:6 ab.

Lasst hören: Carlos Alcaraz bejubelt einen Punkt. IMAGO/USA TODAY Network

Alcaraz meldet sich nach 0:2 zurück

Medvedev konnte das enorm hohe Niveau aber nicht dauerhaft halten, so ließ er zu Beginn des dritten Durchgangs nach - und kassierte prompt das Break. Alcaraz war wieder da, stabilisierte sich bei eigenem Service und verkürzte dank eines 6:3 schon bald nach Sätzen.

Bemerkenswert: Obwohl das Match spannend war und teilweise tolle Rallyes zu bieten hatte, ging es fix zur Sache: Gerade mal 2:20 Stunden waren gespielt, als der vierte Durchgang losging.

In diesem zeigten beide Spieler dann zwei Gesichter: Eine enorme Laufbereitschaft gepaart mit viel Präzision sorgte für teils spektakuläre Ballwechsel, auf der anderen Seite erlaubten sich beide aber auch immer wieder ungewohnte Fehler. So führte Alcaraz im sechsten Spiel bereits 40:15, brachte sein Service dann aber nicht durch, es ging siebenmal über Einstand, ehe Medvedev das Break in der Tasche hatte.

Der Russe war auf Finalkurs, ließ sich jedoch ausgerechnet beim Stand von 5:3 und eigenem Aufschlag vom zum Ende hin recht unfairen Publikum - es wurde bei Aufschlag des 27-Jährigen immer wieder reingerufen - aus der Fasson bringen. Auf einmal roch es nach Satz fünf, denn Medvedev wackelte: Drei Breakbälle wehrte er in diesem Spiel ab, ließ zudem drei Matchbälle ungenutzt, ehe er seinen vierten Matchball per Smash vom Netz zum 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3-Sieg nutzte und zum dritten Mal in seiner Karriere in ein Grand-Slam-Finale einzog.

Am Sonntag geht es nun im Finale der US Open gegen Novak Djokovic, der zuvor sein Halbfinale gegen Ben Shelton aus den USA relativ leicht mit 3:0 nach Sätzen für sich entschieden hatte.