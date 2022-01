Spektakel in Adelboden: Strolz triumphiert - Strasser löst Ticket und wird Dritter

Johannes Strolz aus Österreich hat das Slalom-Spektakel von Adelboden überraschend gewonnen. Linus Strasser fuhr im zweiten Durchgang furios und katapultierte sich auf Rang drei.

Linus Strasser ist beim Slalom-Weltcup in Adelboden erneut aufs Podest gerast. Nach seinem zweiten Platz im Vorjahr kämpfte sich der Münchner am Sonntag dank eines starken zweiten Laufs von Rang 14 auf Platz drei vor und sicherte sich so das Ticket für die Olympischen Spiele im Februar in Peking.

"Es sind wahnsinnig schwierige Bedingungen und ich habe es geschafft, keine Riesen-Fehler zu machen", kommentierte der Techniker in der ARD sein bestes Saisonergebnis. Zuletzt war Strasser im Weltcup deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben und hatte die Top 10 jeweils verpasst.

Strasser-Kumpel Strolz rast nach vorn

Der Sieg ging überraschend an den Österreicher Johannes Strolz, der seinen ersten Weltcup-Sieg feierte. Strasser und Strolz gingen einst zwei Jahre lang gemeinsam aufs Internat, der Münchner freute sich entsprechend für seinen Ski-Kollegen. Zweiter wurde dessen Landsmann Manuel Feller mit einem Rückstand von 0,17 Sekunden. "Mehr als verdienter Sieger, unglaublich. Ich glaube, da braucht er ein paar Tage, bis er das realisiert", freute sich Feller mit dem Sensationssieger.

Der nach dem ersten Durchgang gemeinsam mit Feller führende Fabio Gstrein schied im Finallauf aus. David Ketterer erreichte mit Rang 23 das zweitbeste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Anton Tremmel, Julian Rauchfuss und Fabian Himmelsbach hatten den Finallauf verpasst.

Gesamtwertung Slalom nach 3 von 10 Wettbewerben

1. Sebastian Foss-Solevaag (Norwegen) 140 Pkt.; Kristoffer Jakobsen (Schweden) 140; 3. Clement Noel (Frankreich) 100; Johannes Strolz (Österreich) 100; 5. Giuliano Razzoli (Italien) 94; 6. Filip Zubcic (Kroatien) 91; 7. Alex Vinatzer (Italien) 86; 8. Daniel Yule (Schweiz) 82; 9. Alexis Pinturault (Frankreich) 80; Loic Meillard (Schweiz) 80; Manuel Feller (Österreich) 80; ... 14. Linus Strasser (München) 60

Weltcup-Gesamtwertung nach 17 von 36 Wettbewerben

1. Marco Odermatt (Schweiz) 845 Pkt.; 2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) 469; 3. Matthias Mayer (Österreich) 447; 4. Alexis Pinturault (Frankreich) 382; 5. Vincent Kriechmayr (Österreich) 373; 6. Henrik Kristoffersen (Norwegen) 349; 7. Manuel Feller (Österreich) 341; 8. Beat Feuz (Schweiz) 300; 9. Dominik Paris (Italien) 281; 10. Loic Meillard (Schweiz) 220; ... 23. Andreas Sander (Ennepetal) 150; 29. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) 130; 42. Josef Ferstl (Hammer) 100; 50. Romed Baumann (Kiefersfelden) 86; 52. Linus Strasser (München) 82; 57. Dominik Schwaiger (Schönau am Königssee) 78; 66. Simon Jocher (Garmisch-Partenkirchen) 61; 71. Julian Rauchfuss (Mindelheim) 55; 105. Stefan Luitz (Bolsterlang) 14; 124. David Ketterer (Villingen-Schwenningen) 8

