Speerwerfer Weber deklassiert Konkurrenz

Speerwurf-Europameister Julian Weber hat sich wie in den vergangenen beiden Jahren den deutschen Meistertitel gesichert.

Bester Speerwerfer in Kassel: Julian Weber. IMAGO/Beautiful Sports

Weber (Mainz) untermauerte seine nationale Spitzenstellung bei den deutschen Meisterschaften in Kassel eindrucksvoll. Der Europameister verteidigte am Samstag mit 88,72 m erfolgreich seinen DM-Titel und sammelte auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften in Budapest (19. bis 27. August) weiteres Selbstvertrauen.

Zweiter im nur sieben Teilnehmer großen Feld wurde mit weitem Abstand Maurice Voigt (Jena/77,43) vor Casimir Matterne aus Hannover (71,68).

13.000 Zuschauer in Kassel

Die 90-Meter-Marke und damit eine persönliche Bestleistung, die Weber zuvor als Ziel für Kassel formulierte hatte, verpasste er knapp. Allerdings übertraf der 28-Jährige seine Saisonbestweite von 88,37 m und sorgte vor 13.000 Zuschauern im Auestadion für einen der Höhepunkte am Samstag.

Schon vor der DM hatte der WM-Vierte viel Zuversicht versprüht. "Ich konnte in diesem Winter ohne Probleme gut durchtrainieren, das ist das Wichtigste", hatte Weber gesagt. Nun richtet sich der Fokus voll auf Budapest: "Das Hauptziel ist es, bei der WM in perfekter Form zu sein."

Röhler wird Vierter

Thomas Röhler (Jena), Olympiasieger von Rio de Janeiro, ist auch in dieser Saison weiter von seiner alten Form entfernt und wurde nur Vierter (71,44). Der deutsche Rekordler Johannes Vetter (Offenburg) hatte seine DM-Teilnahme unter der Woche wegen "gesundheitlicher Gründe" abgesagt.

Statistik zur Leichtathletik-DM, Männer

100 m: 1. Yannick Wolf (München) 10,19 Sekunden, 2. Julian Wagner (Erfurt) 10,21, 3. Robin Ganter (Mannheim) 10,29



110 m Hürden: 1. Manuel Mordi (Hamburg) 13,77 Sekunden, 2. Tim Eikermann (Leverkusen) 13,82, 3. Gregory Minoue (Angermund) 13,84



3000 m Hindernislauf: 1. Karl Bebendorf (Dresden) 8:24,52 Minuten, 2. Jens Mergenthaler (Nordschwarzwald) 8:26,35, 3. Niklas Buchholz (Aisch) 8:27,06



Hochsprung: 1. Tobias Potye (München) 2,27 m, 2. Falk Wendrich (Soest) 2,18, 3. Florian Hornig (Leverkusen) 2,10



Dreisprung: Max Heß (Chemnitz) 16,12 m, 2. Pascal Boden (Dresden) 15,55, 3. Gabriel Wiertz (Pfarrkirchen) 15,31



Kugelstoßen: 1. Dennis Lukas (Idar-Oberstein) 19,82 m, 2. Tizian Lauria (Sindelfingen) 19,65, 3. Silas Ristl (Essingen) 19,65



Speerwerfen: 1. Julian Weber (Mainz) 88,72 m, 2. Maurice Voigt (Gotha) 77,43, 3. Casimir Matterne (Hannover) 71,68