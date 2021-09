"Speedy" Holtmann: Hoffnung auf den nächsten Vollgas-Auftritt

Beim Bundesliga-Comeback an der Castroper Straße brachte Sprinter Gerrit Holtmann Bochum mit einem unwiderstehlichen Solo in die Spur. Gegen Stuttgart will der VfL an die Gala-Vorstellung vom zweiten Spieltag anknüpfen.

Es war ein Solo, wie es auch in der Bundesliga selten zu bestaunen ist. Bei seinem Dribbling versetzte "Speedy" Holtmann, in der vorigen Saison amtlich gemessen als schnellster Spieler der beiden höchsten deutschen Ligen unterwegs, nahezu die halbe Mainzer Mannschaft. Sein 1:0, der erste Bundesliga-Treffer an der Castroper Straße seit mehr als elf Jahren, beflügelte den Gastgeber und war letztlich die Grundlage für den verdienten 2:0-Erfolg gegen den FSV Mainz 05.

Mach es noch einmal, Speedy? Vor dem sechsten Spieltag ist der Aufsteiger schon ein wenig unter Druck geraten, nicht nur wegen der Bauchlandung zuletzt beim 0:7 in München. Wiedergutmachung in vielen Bereichen ist angesagt. Dabei helfen würde natürlich ein erneuter Hochgeschwindigkeits-Auftritt von Holtmann, aber in erster Linie geht es für Thomas Reis darum, "positionsgetreuer und strukturierter" zu spielen.

Reis wider Disziplinlosigkeiten

Diese Aussage basiert unter anderem auf fehlender Disziplinlosigkeit, die der Bochumer Trainer in einigen Phasen in München ausgemacht hatte. Zum Beispiel bei dem Slapstick-Tor zum 1:0 für die Bayern durch den Freistoß von Leroy Sané. Zuvor hatte Elvis Rexhbecaj seine Mitspieler inklusive Torwart Manuel Riemann enorm irritiert mit einer Seitwärtsbewegung nach rechts heraus aus der Mauer, für die der Ex-Wolfsburger noch nicht einmal eingeteilt war.

Asano und Blum als Alternativen

Mehr Disziplin also ist gefragt, mehr Tempo vor allem über die Außenbahnen: Über Holtmann, wie oben angeführt , oder über Christopher Antwi-Adjei, der bisher sehr unterschiedlich spielte, aber ebenfalls zur Startelf gehören dürfte. Als Alternative bietet sich der Japaner Takuma Asano nach überstandener Verletzung wieder an, und auch Danny Blum könnte seine verspätete Saison-Premiere erleben, nachdem der Außenstürmer wegen anhaltender Wadenprobleme lange außer Gefecht gewesen war.

Reis: "Die Jungs haben Bock"

"Ein, zwei Tage haben wir benötigt, um die Niederlage in München zu verarbeiten", gibt Reis zu. "Jetzt aber sind die Köpfe wieder frei, und die Jungs haben Bock, diesmal unseren Plan besser umzusetzen."

In Sachen Zugänge wird es in naher Zukunft keine Aktivitäten von seiten des VfL geben, wie Sebastian Schindzielorz versicherte. Weil Simon Zoller mit seinem Kreuzbandriss lange ausfällt, war spekuliert worden, ob die Bochumer im Kreis der momentan arbeitslosen Profis nach einer Verstärkung fanden.

"Das ist nicht geplant", so Bochums Sportvorstand. "In diesem Fall müsste man auf vertragslose Spieler zurückgreifen, die ja seit Monaten kein Spiel mehr bestritten haben. Bis sie fit genug wären, würden einige Wochen vergehen."

Richten sollen es aktuell also Holtmann und Co. Mit viel Speed, mehr Disziplin, großem Einsatz. Und natürlich: Geschlossenheit. "Über Sieg und Niederlage", so Schindzielorz, "entscheiden bei uns nicht einzelne Spieler, sondern das Kollektiv."