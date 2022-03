Speed, Ballbesitz und ein guter Mix: Däbritz' entspannte Rückkehr

Am 22. März wird es für die Frauen des FC Bayern ernst, Paris St. Germain kommt in der Champions League zum Viertelfinal-Hinspiel. Mit Nationalspielerin Sara Däbritz. Die erwartet ein äußert enges Duell mit ihrem Ex-Klub.

"Ich freue mich total darauf. Auch weil wir in der Allianz Arena und im Prinzenpark spielen werden", erklärte Däbritz im Bayern-Vereinsmagazin "51" vor der Rückkehr nach München. Dort hat sie vier Jahre für den FCB die Schuhe geschnürt, ehe es sie nach Paris zog.

Dort entthronte sie vergangene Saison mit PSG Serienmeister Olympique Lyon und holte mit ihrem Team erstmals den Titel in der Klubgeschichte. "Es war absolut unvergesslich. Wir haben auf diesen Titel lange hingearbeitet. Die Lücke zu Lyon ist immer schmaler geworden - und dann haben wir endlich unser großes Ziel erreicht."

Das nächste große Ziel heißt Champions League, doch da muss zunächst die Hürde FC Bayern übersprungen werden. "Wir sind eine Mannschaft mit einem guten Mix aus technisch und physisch starken Spielerinnen. Auf dieser Grundlage spielen wir dominanten Ballbesitzfußball. Aber wir haben auch viel Speed, den wir mit schnellem Umschaltspiel zu nutzen versuchen", erklärt die 27-Jährige, auf was sich die Bayern einstellen müssen.

Däbritz: "Jede Kleinigkeit kann entscheidend sein"

„Es wird richtig spannend, beide haben das Potenzial weiterzukommen", sieht Däbritz ein enges Duell zwischen PSG und ihrem Ex-Klub. "Ich verfolge in den sozialen Medien, was in München los ist. Und bei der Nationalmannschaft treffe ich regelmäßig viele Bayern-Mädels", so die Mittelfeldspielerin. "Es wird darauf ankommen, dass man an dem Tag liefert, dass man es schafft, seinen Plan umzusetzen. Jede Kleinigkeit kann entscheidend sein."

nik