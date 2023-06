Special Olympics World Games sind eröffnet

Die Special Olympics World Games in Berlin sind eröffnet. Das weltweit größte Sportfest für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung soll auf verschiedenen Ebenen zum Erfolg werden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte die Weltspiele der geistig und mehrfach Beeinträchtigten im Beisein von Bundeskanzler Olaf Scholz und internationalen politischen Gästen am Samstagabend vor 50 000 Besuchern im Berliner Olympiastadion kurz vor Ende der über dreistündigen Feier für eröffnet.

7000 Athleten aus 176 Nationen

Zuvor hatten der US-Amerikaner Trent Hampton als Vertreter der Offiziellen, die Chinesin Gao Chengshuang als Vertreterin der Trainer und der deutsche Fußballer Ralf Andrasch als Vertreter der Athleten den Eid gesprochen. Die "Flame of Hope", die Flamme der Special Olympics am Marathontor, entzündete die deutsche Tennisspielerin Sophie Rensmann gemeinsam mit acht Läufern.

Bis zum 25. Juni treten rund 7000 Athleten aus 176 Nationen in 26 Sportarten an. Die Weltspiele in Berlin sind das größte Multisport-Event in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München.

"We are one world" - "Unbeatable together"

In der Stadt, in der der Sport bei den Nazi-Spielen 1936 propagandistisch missbraucht wurde, sollen nun Botschaften der Weltoffenheit, Inklusion und Teilhabe vermittelt werden. "We are one world" - "wir sind eine Welt" und "unbeatable together" - "zusammen unschlagbar" lauteten die Mottos der Showprogramme, bei denen unter anderem die bekannte Show-Gruppe "Blue Man Group" für Stimmung sorgte.

Zuvor waren die Delegationen in einer knapp zweistündigen Parade unter dem kontinuierlichen Applaus der Zuschauer in den Innenraum des Olympiastadions eingezogen. Beim Einmarsch der Athletinnen und Athleten erhielt neben der deutschen die Delegation der Ukraine den größten Beifall. Diverse Showeinlagen sorgten zwischendurch für Gänsehautmomente unter den Zuschauern, unter denen sich auch "Freunde der Spiele" wie Dirk Nowitzki befanden, die der Veranstaltung mit Wortbeiträgen Glamourfaktor beisteuerten.

Der Basketball-Star ist Unterstützer der Weltspiele und hatte am Morgen die deutsche Basketball-Mannschaft in den Messehallen besucht. Der frühere NBA-Profi zeigte sich dabei von den Leistungen der Beeinträchtigen sehr beeindruckt.

Hoffnung auf nachhaltige Verbesserungen ist groß

Im Mittelpunkt sollen für etwas mehr als eine Woche nun aber jene stehen, die sonst um öffentliche Wahrnehmung kämpfen müssen. Die Hoffnung auf nachhaltige Verbesserungen ist groß. "Derzeit bieten unter zehn Prozent aller deutschen Vereine Sport für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen an", hatte Nowitzki schon am Samstagmorgen bemängelt: "Das ist schade. Wir hoffen, dass man mit so einem Event hier in Deutschland die Aufmerksamkeit noch mehr erhöht.

