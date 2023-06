Special Olympics: 20 Menschen nicht in ihre Heimat zurückgekehrt

Die zu Ende gegangenen Weltspiele der Special Olympics in Berlin galten als voller Erfolg. Nun wirft diese Nachricht einen kleinen Schatten darauf: Delegationsmitglieder aus sieben Ländern haben Deutschland bisher nicht wieder verlassen. Es wird befürchtet, dass sie sich abgesetzt haben.

Die Special Olympics World Games waren die größte Multisport-Veranstaltung in Deutschland seit 51 Jahren. IMAGO/GEPA pictures

Am Sonntag berichtete der kicker, dass es bei der Ausstellung der Visa für Special-Olympics-Athletinnen und Athleten aus diversen Ländern Probleme gegeben hatte. So erhielten beispielsweise irakische Sportlerinnen und Sportler erst zwei Wochen vor Beginn der Weltspiele für geistig und mehrfach behinderte Menschen die Erlaubnis, nach Deutschland einzureisen.

Offenbar entstand das Problem auch, weil die Behörden gefürchtet hatten, dass sich Teile der Delegationen absetzen könnten, um dauerhaft in Deutschland zu bleiben. Nun deutet vieles darauf hin, dass diese Sorge eine gewisse Berechtigung hatte.

Mindestens acht Ivorer werden gesucht

Denn wie die das Organisationskomitee der World Games dem kicker am Dienstag bestätigte, sind 20 Menschen nach den Spielen bisher nicht in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Darunter seien vier Sportler - einer von ihnen samt Coach - und 15 weitere Delegationsmitglieder wie Betreuer. Von einigen der Betroffenen seien die Visa abgelaufen. Es könne sein, dass einzelne versuchten, dauerhaft in Deutschland zu bleiben.

Zuvor hatte Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Dienstagmittag in der Berliner Senatspressekonferenz mitgeteilt, dass der Aufenthaltsort von 14 Personen unbekannt sei. Darunter seien Mitglieder aus den Delegationen Elfenbeinküste (8), Algerien (1), Burundi (1), Kamerun (1), Libanon (1), Senegal (1) und Guinea (1). "Im Fokus steht, sie aufzufinden und herauszufinden, dass sie wohlauf sind", sagte Spranger. "Hinweise auf Unglücksfälle liegen nicht vor." Das Landeskriminalamt ermittele in alle Richtungen.

Bei den World Games waren zwischen dem 17. und 25. Juni rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 176 Delegationen in Berlin zu Gast, außerdem etwa 3000 Trainerinnen und Trainer sowie betreuende Menschen und 9000 Familienmitglieder.