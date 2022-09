Spaziergang für Flensburg - Göppingen schlägt Lemgo

Ex-Meister SG Flensburg-Handewitt hat durch einen Sieg in Polen bei MMTS Kwidzyn in der European-League die Gruppenphase so gut wie sicher erreicht. Im direkten Bundesliga-Duell zwischen Frisch Auf Göppingen und dem TBV Lemgo Lippe setzen sich die Schwaben durch.

Umkämpftes Duell: David Schmidt beim Wurf. IMAGO/Pressefoto Baumann