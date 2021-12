Spatzen ohne Fink: Ulms Routinier fällt für das Topspiel gegen Offenbach aus

Am letzten Spieltag des Jahres empfängt der Tabellenzweite der Regionalliga Südwest SSV Ulm 1846 den Tabellenführer Kickers Offenbach - ohne Starstürmer Fink. SSV-Coach Wörle hat aber schon einen Plan B parat.

Es geht eng zu an der Spitze der Regionalliga Südwest: Mit 44 Zählern grüßen aktuell die Kickers Offenbach von der Tabellenspitze, dicht gefolgt von den punktgleichen Ulmern und Mainzern, die mit jeweils 43 Punkten - aber einem Spiel mehr als der Tabellenführer - auf den Spitzenplatz schielen. Zum Jahresabschluss kommt es am Samstag (14 Uhr) zum direkten Aufeinandertreffen der Ulmer Spatzen mit den Kickers Offenbach. Für Ulm-Trainer Thomas Wörle "ein überragendes Spiel zum Abschluss".

Mentalität gegen Formstärke

Um in diesem zu bestehen, braucht es laut ihm vor allem eins: " Es wird eine Frage der Mentalität. Wir müssen alles mobilisieren, was wir noch im Tank haben", so Wörle, der sich sicher ist, dass "meine Mannschaft alles raushauen wird". Gegen einen "robusten" Gegner, der aktuell "gut in Fahrt" ist, ist sich der 39-Jährige aber auch der Schwere der Aufgabe bewusst: "Der OFC hat sich im Sommer nochmals extrem verstärkt, er haben super Einzelspieler." Diese kommen mit neun Siegen aus den letzten zehn Spielen an die Donau und stellen mit 13 Gegentreffern nach 20 Partien die beste Abwehr der Liga.

Fink fehlt, Beck brilliert

Ausgerechnet gegen das Bollwerk der Kickers fällt mit Anton Fink ein erfahrener und abgezockter Stürmer der Hausherren aus. Eine Muskelverletzung bremst den Rekordtorschützen der 3. Liga aus, der in der laufenden Spielzeit in acht Einsätzen allerdings noch keinen Treffer erzielen konnte. Wörle, der als Spieler in der 2. Bundesliga selbst für die Kickers auflief, hat jedoch schon eine Ahnung, wie er dies kompensieren kann: "Wir haben auch sehr torgefährliche Mittelfeldspieler, das gibt uns viele Möglichkeiten."

Einer davon ist Adrian Beck. Der offensive Mittelfeldspieler ist mit sieben Saisontreffern der torgefährlichste Akteur der Spatzen. Eines dieser Tore erzielte er beim 2:1-Hinspiel-Erfolg und ebnete seinem Team damit den Weg zum ersten Sieg am ehrwürdigen Bieberer Berg nach 27 Jahren. Damals wurde Fink in der Schlussphase eingewechselt - nachdem die Ulmer die Partie bereits gedreht hatten. Die Spatzen können also auch ohne ihren Fink in der Sturmspitze an die Tabellenspitze fliegen. Alles eine Frage der Mentalität.