Sparer, Krisenmanager, Kenner: Baumann hat sich das nächste Werder-Kapitel wieder verdient

Seit Sonntag ist offiziell: Frank Baumann bleibt Sportchef des SV Werder Bremen. Obwohl der Bundesliga-Abstieg in seine Amtszeit fiel, handelt es sich dabei um eine nachvollziehbare Entscheidung. Eine kommentierende Analyse von kicker-Reporter Tim Lüddecke.

2018, 2021 und 2022 - zum dritten Mal wurde der Vertrag von Frank Baumann beim SV Werder Bremen verlängert. Jedes Kapitel stellt ein ganz eigenes in der 2016 begonnenen Amtszeit dar - weil unter unterschiedlichsten Voraussetzungen geschrieben. Das zurückliegende empfand der 46-Jährige als am forderndsten, wie er erst kürzlich im kicker-Interview („Das vergangene Jahr war sicherlich das anspruchsvollste“) bekräftigte.

Der Abstieg bedeutete einen Einschnitt, auf allen Ebenen: emotional, sportlich, finanziell. Als Geschäftsführer Sport hatte ihn Baumann maßgeblich zu verantworten. Seine Fehlerliste reicht von falschen Kadereinschätzungen bis zum viel zu langen Festhalten an Ex-Coach Florian Kohfeldt. Entscheidungen, die ihn zum Gesicht des Bremer Niedergangs werden ließen - und ihm massenhaft Kritik einbrachten.

Baumann stellte sich dieser Kritik jederzeit. Er konnte sie nicht immer widerlegen, aber er konnte sich inzwischen von ihr freimachen. Der Sportchef bewies, dass er den Aufgaben, dass er den Ansprüchen noch gerecht wird. Er hat sich das nächste Kapitel wieder verdient.

Baumann stellte den finanziell taumelnden Klub auf neue, stabilere Beine

Denn nicht nur der Bremer Bundesliga-Abstieg nach mehr als 40 Jahren setzte den Klub gewaltigen Herausforderungen aus. Unter den planerisch ungewissen Einflüssen der Pandemie stellte Baumann den finanziell taumelnden Klub auf neue, stabilere Beine. Er erlöste die dringend benötigten Transfereinnahmen von mehr als 30 Millionen Euro - durch Verkäufe von Spielern, deren Marktwerte in der Abstiegssaison eingebrochen waren. Er sorgte auch dafür, dass Gehaltskosten eingespart sowie der 2. Liga und damit einem für den Verein gesunden Niveau angepasst wurden.

Dem Werder-Aufsichtsrat, der sich die Entscheidung laut Dr. Florian Weiß („Es war zäh und das Gegenteil von einem 'Weiter so'“) nicht leicht gemacht habe und auch mit anderen Namen für den Posten des Sportchefs beschäftigte, ging es bei der Frage einer Vertragsverlängerung jedoch insbesondere um die Weichenstellung des Klubs für die Zukunft.

Drei strategische Schwerpunktthemen

Dafür wurden von Baumann insbesondere drei strategische Schwerpunktthemen benannt. Es handelt sich dabei erstens um das "Thema Spielidee" und dessen konsequente Umsetzung und bessere Messbarkeit. Zweitens: Um eine ganzheitliche Ausbildung von Spielern, Trainern und Fachexperten, die die Durchlässigkeit weiter erhöhen soll. Und drittens, um das "Thema Kaderzusammenstellung" und die Strategie, auch aufgrund datenbasierter Entscheidungen Werte zu schaffen. Das alles klingt sicherlich erst einmal sehr vielversprechend - wird sich jedoch auch an Entwicklungen und Ergebnissen messen lassen müssen.

Zieht man das jüngste Transferfenster heran, gelang Baumann mit der Verpflichtung von Marvin Ducksch ein Glücksgriff und mit Anthony Jung ein guter Griff, was bislang zumindest wesentlich stärker ins Gewicht fiel als etwa der Fehlgriff bei Roger Assalé. Die aktuelle Mannschaft besitzt das Potenzial, aufzusteigen.

Baumann behielt als Krisenmanager die Ruhe

Als Krisenmanager führte Baumann den Klub darüber hinaus mit jener Ruhe (für die er mitunter auch mal kritisiert wird) durch die unvorhersehbar turbulente Zeit, als die Impfpass-Affäre um Markus Anfang den Verein schwer belastete. Und mit Ole Werner fand er zudem eine Nachfolgelösung, durch die die zuvor in einige Ferne gerückte Bundesliga-Rückkehr plötzlich wieder weitaus näher erscheint. Auch wenn es Baumann noch nie um persönliche Eitelkeiten ging, liegt es nahe, dass er seine Amtszeit bei dem Klub, für den der Ex-Profi bereits seit 1999 (mit einer rund einjährigen Unterbrechung 2015) aktiv ist, nicht in der 2. Liga beenden will. So ehrgeizig, obwohl er das nie bewusst nach außen tragen würde, ist er dann doch.

Dass Baumann indes auch in der Bundesliga erfolgreiche Arbeit leisten kann, hat er bereits in den Kapiteln eins und zwei seiner Tätigkeit unter Beweis gestellt, als er den Bremer Abstiegskandidaten zunächst stabilisiert - und anschließend fast in die Europa League geführt hat. Dass man sich bei Werder von derlei Ambitionen nicht noch einmal (fehl-)leiten lassen sollte, wird vor allem Baumann mittlerweile bewusst sein. Nach dem Ausscheiden von Marco Bode aus dem Aufsichtsrat kennt die Konstitution dieses Vereins wohl niemand sonst so gut, und weiß, was in diesem Verein möglich ist - und was nicht.

Es ist davon auszugehen, dass Baumanns Amtszeit zum aktuellen Vertragsende am 30. Juni 2024 auch tatsächlich enden wird; bereits im kicker-Interview hatte er von einer "Auszeit" nach seiner Werder-Karriere gesprochen. Dann, betonte er am Sonntag noch einmal, soll Bremen wieder erstklassig spielen - spätestens.