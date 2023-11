Spannung um Bonucci und Knoche

Union Berlin hat in der Champions League den Negativlauf durchbrochen. In der Bundesliga soll das auch in Leverkusen gelingen

Das Champions-League-Spiel bei der SSC Neapel (1:1) ist Geschichte für den 1. FC Union Berlin. Aber der erste Punktgewinn nach zwölf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge soll der Mannschaft am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Bayer Leverkusen helfen, für eine Überraschung zu sorgen.

Im Rheinland, wo Union noch nie gewinnen konnte, sind die Köpenicker klarer Außenseiter. Schließlich hat der vor dem 11. Spieltag an der Tabellenspitze stehende Gastgeber von 16 Pflichtspielen 15 gewonnen. Das einzige Remis gab es bei Bayern München (2:2) in der Bundesliga. "Aktuell ist Leverkusen wirklich die beste Mannschaft in der Liga. Sie sind sehr souverän, stabil und eingespielt. Sie suchen spielerische Lösungen und haben den einen oder anderen Unterschiedsspieler", sagte Trainer Urs Fischer am Samstagnachmittag auf der Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei.

Boniface "im Kollektiv stoppen"

Einer der vom Schweizer angesprochenen Bayer-Profis mit großem Gefahrenpotenzial ist Victor Boniface. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison in der Europa League für Royale Union Saint-Gilloise zwei Treffer gegen die Berliner. Ihn wollen die Gäste "im Kollektiv" stoppen, so Fischer.

In personeller Hinsicht könnte nach der guten Leistung größtenteils die Mannschaft von Neapel auflaufen. Allerdings ist Rani Khedira nach seinem Feldverweis in der Partie bei Werder Bremen (0:2) für die Bundesliga gesperrt.

Linksverteidiger Robin Gosens fuhr mit. Weil seine Frau Rabea in Kürze das zweite gemeinsame Kind erwartet, könnte Gosens aber auch kurzfristig wieder zur Familie abreisen. Die Fahrt zur Nationalelf hatte Gosens bereits vorsorglich abgesagt,

Spannend wird auch die Frage, wer in Leverkusen die Rolle des Abwehrchefs übernimmt. In Neapel hatte Leonardo Bonucci den Vorzug gegenüber Robin Knoche erhalten. Es war eine der besten Saison-Leistungen von Bonucci. Aber Knoche spielte in der Vergangenheit fast immer unter Fischer.