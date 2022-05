Spannung im Keller: Das bringt der letzte Spieltag in La Liga

Vieles ist in La Liga nicht mehr offen, aber zwei Entscheidungen stehen noch aus. Speziell im Tabellenkeller könnte es dramatisch werden. Die wichtigsten Informationen vor dem Saisonfinale.

Real Madrid steht schon seit Wochen als klarer und verdienter spanischer Meister fest. Mittlerweile ist auch klar, wer zusammen mit den Königlichen in die Champions League einziehen wird: Barcelona, Atletico und Sevilla. Einzig zwischen beiden Letztgenannten könnten sich noch die Positionen drei und vier ändern. Da der FC Sevilla den direkten Vergleich mit Betis gewonnen hat, reichen die drei Punkte Vorsprung vor dem letzten Spieltag aus.

Wer zieht in die Conference League ein?

Betis landete als aktiver Pokalsieger auf dem fünften Platz. Durch den Titel ist die Teilnahme an der Europa League ohnehin sicher. Für die Liga bedeutet das, genau wie in der Bundesliga, dass auch der Sechste in der Europa League spielen wird. Betis und Real Sociedad haben somit die Teilnahme sicher, einzig die Plätze fünf und sechs könnten sich noch ändern.

Spannend wird es durch den Pokalsieg von Betis nun um Platz sieben, der deswegen nämlich zur Teilnahme an der Conference League berechtigt. Villarreal hat diesen Rang inne und einen Punkt Vorsprung vor Bilbao. Allerdings wartet auf das "Gelbe U-Boot" am Sonntagabend das schwere Gastspiel beim FC Barcelona. Doch auch die Basken haben keine leichte Aufgabe, sind zeitgleich beim FC Sevilla gefordert. Der direkte Vergleich ginge an Bilbao.

Wer steigt ab?

Während es in Sachen Aufsteiger in Spanien noch keine Klarheit gibt, steht bereits fest, dass Levante und Alaves den Gang in La Liga 2 antreten müssen. Der letzte Absteiger wird am Wochenende gesucht - und es könnte richtig spannend werden. Mit Granada (Platz 16, 37 Punkte), Mallorca (Rang 17, 36 Punkte) und Cadiz (Platz 18, auch 36 Punkte) kommen noch drei Teams in Frage. Alle drei Teams spielen zeitgleich am Sonntag um 20 Uhr. Cadiz gastiert beim bereits abgestiegenen Deportivo Alaves, Mallorca ist bei CA Osasuna gefordert und Granada hat Espanyol Barcelona zu Gast. Granada und Mallorca (direkten Vergleich gegen Cadiz gewonnen) haben es in der eigenen Hand. Der Tabellen-18. muss indes seine Hausaufgaben machen und braucht einen Ausrutscher eines Konkurrenten.

Getafe und Elche befinden sich aktuell zwar nur drei Punkte vor einem Abstiegsplatz, beide haben allerdings schon den Klassenerhalt in der Tasche, da sie bei einem möglichen Dreiervergleich mit Mallorca und Cadiz (alle Teams könnten auf 39 Punkte kommen) über dem Strich landen würden.