Spannung, Frust und P2W: Was taugt Pokèmon Unite?

Schnelle Runden, keine Creeps und der Fokus auf Punktesammelei: Nintendo macht in seinem neuen MOBA Pokémon Unite vieles anders und wirft Konzepte der großen Schwestern wild durcheinander. Wie fühlt sich das an? Taugt Pokémon Unite? Der Test.

Zehn Stunden habe ich sei Release in Pokémon Unite gesteckt. 60 Kämpfe, 32 davon im Ranglisten-Modus. So viel ist also klar: Das Spiel taugt was. Die kurzen Runden fesseln und nach jedem Durchgang will ich es entweder erst recht wissen oder kann noch eine Partie spielen, läuft schließlich gerade so gut. Bei aller Objektivität, mit der ich das Spiel betrachten will, ist jetzt schon klar: Ich finde es gut. Aber wie lange?

Die Arena besteht aus zwei Lanes und einer "Central Area". Nintendo

Wer hätte ehrlich mit der Zusammenarbeit der Pokémon Company (Japan) und Spiele-Behemoth Tencent (China) gerechnet? Tencent hat seine Finger in fast allen eSport-Titeln und besitzt sogar Riot Games, den Entwickler von League of Legends, komplett. Nun also auch die putzigen Taschenmonster?

Klingt erstmal gruselig, erst recht für den eSport. Positiv daran ist jedoch folgendes: Mit all der Erfahrung von Tencent bekommt der Spieler mit Start sofort ein eSport-fähiges MOBA geliefert, mit funktionierendem Ranking- und Matchmaking-System.

Worum geht’s überhaupt?

Nintendo hat ein waschechtes MOBA entwickelt. In einer Arena mit zwei Lanes und einem "Jungle" inklusive legendärer und Buff-Monster wird aufeinander eingeprügelt, bis die gegnerische Mannschaft K.o. geht.

Es gibt ein legendäres Pokémon (Zapdos), die das ganze Spiel noch einmal drehen kann. Gespielt wird 5vs5. Zu Beginn wird ein Pokémon ausgewählt und dann in bekannter Manier auf die Lanes aufgeteilt. Es gibt Tanks, Bruiser, Assassinen, Carrys und Supporter. Quasi wie in LoL, nur nicht ganz so rein. Ein Heiler kann auch ganz kräftig Schaden austeilen und ein Assassine das Team unterstützen.

Zum Start sind bereits einige Pokemon verfügbar. Speedster sind Assassinen/Jungler, All-Rounder in der Regel Bruiser. kicker eSport

Leveln kann man bis Stufe 15 und auf dem Weg dahin werden zwei Fähigkeiten, ein "Ultimate" und jeweilige Verbesserungen freigeschaltet. Es ist wirklich ein lupenreines MOBA. Anders ist die Art des Sieges. Prinzipiell ist es möglich alle "Goal-Zones", in anderen Spielen "Türme" genannt, zu vernichten.

Dazu kommt es in der Regel aber nicht. K.o.-geschlagene Gegner und neutrale Monster lassen kugelförmige Energie fallen, die man in den gegnerischen Zonen abgeben kann. Wer selbst zu Boden geht, verliert mindestens die Hälfte seiner gesammelten Kugeln. Die Mannschaft die nach zehn Minuten die meisten Punkte hat, gewinnt. Nur eingelöste Punkte zählen.

Um in Unite zu gewinnen muss die gesammelte Energie in "Goal-Zones" des Gegners abgegeben werden. kicker eSport

Einstieg und Belohnungsmechanismen

Zunächst einmal: Wer eine Switch besitzt, kann zocken. Das Spiel ist kostenlos. Im September will Nintendo das MOBA auch auf Smartphones bringen. Das sollte kein Problem sein, die Steuerung mit Controller kommt der Erfahrung eines Wild Rifts von Riot Games zum Beispiel schon sehr nahe.

Nintendo gestaltet die ersten Schritte in Pokémon Unite einfach, gibt einem leichte Aufgaben, die schließlich im Ranglisten-Modus münden. Dabei wird der Spieler regelrecht mit Items, Ingame-Währung und kosmetischen Gegenständen überhäuft. Und alles für nur mindestens drei Spiele am Tag.

Das ist hervorragend, funktioniert aber leider auch nach dem bewährten Free-to-Play-Modell (F2P) das besonders Nintendo gern bis an die Grenze ausreizt: Ködern, dann Belohnungen zusammenstreichen und hoffen, dass der Gamer anbeißt.

Die hübschen Pikachu Klamotten gibt es nur gegen Echtgeld und viel Spielzeit. Nintendo

Zu sehen ist das an allen Ecken: Zum Beispiel gibt es ein Höchstmaß an Ingame-Währung, dass durch reines Spielen verdient werden kann. Ein neues Pokémon kostet mindestens das Dreifache eines Wochen-Höchstsatzes. Mit Echtgeld lässt sich das natürlich abkürzen. Positiv fällt hier auf, dass die Pokémon, die derzeit als am stärksten eingeordnet werden, nicht auch die teuersten sind.

Nun sagen die meisten Free-to-Play-Spieler, mich eingeschlossen: Man braucht ja nie einen Cent in das Spiel zu stecken. Was bei League of Legends stimmen mag, ist bei Nintendo mutmaßlich nicht der Fall. Das japanische Unternehmen hat mittlerweile so einige Titel vorgestellt, in denen Pay-to-Win (P2W) stark vorherrscht.

Auch für Pokémon Unite gibt es bereits Bedenken. So diskutieren Spieler über Items, die man seinem gewählten Pokémon mitgeben kann. Jedes kann davon drei Stück tragen und sie verbessern die Statuswerte oder den Angriff der Monster - In Kämpfen kann das ein nicht zu unterschätzender Faktor für Sieg oder Niederlage sein.

Jede neue Stufe kostet mehr "Item Enhancer" und verbessert die Items ein kleines bisschen. 246 braucht es für drei Level 10-Items - 1455 für Level 20.

Die Krux: Diese Items lassen sich mit einer speziellen fünften Währung verbessern. Die ist selten und natürlich mit Echtgeld zu kaufen. Wer also kräftig Euros bezahlt hat auch kräftige Vorteile. Von den unzähligen Mechaniken, mit denen Nintendo - besonders Jüngere - zum Geldausgeben veranlasst, fangen wir hier nicht an: Es ist unrühmlich.

Langzeitmotivation und Elo-Hell

Als MOBA-Veteran werdet Ihr schnell Frust erleben. Zwar gibt es ein Matchmaking, aber das scheint (noch) nicht wirklich fein eingestellt. Nach einer Niederlage gegen Spieler, die genau wissen, was sie tun, teilt einem das System blutige Anfänger-Gegner zu: Frust und Langweile - gegen sowas hat EA eigentlich DDA erfunden.

Hohe Frusttoleranz ist vonnöten, das Matchmaking ist noch nicht sehr fein eingestellt. kicker eSport

So wechselten sich bei mir stets Siege und Niederlagen ab. Maßgeblich sind im Großteil der Fälle - jeder macht dumme Fehler - die Mitspieler. Man kann eine Runde Unite nicht allein gewinnen. Das Zapdos besiegt jeden, der es allein probiert und ohne Mitspieler, die Punkte abgeben, im Team kämpfen, oder nicht nur Carrys am Anfang auswählen, hat man keine Chance.

Auf niedrigen Rängen testen die Kollegen aber genau diese "Taktiken": Großer Frust ist die Folge, da auch Kommunikation kaum möglich ist, und die Neulinge eh mehr mit der Action beschäftigt sind, als mit der Minikarte oder Nachrichten.

Meine neuste Strategie ist, nur noch Tanks und Supporter zu spielen. Schaden austeilen kann in Pokémon Unite wirklich fast jeder, da kann ich als gelernter Carry keinen großen Unterschied machen.

Zwei Teams im Kampf miteinander um das legendäre Pokemon Zapdos. Wer es besiegt bekommt Vorteile, die das ganze Spiel noch einmal drehen können. Nintendo

Wie lange das Spiel spannend bleibt, ist schwer zu sagen. Das hängt maßgeblich mit der individuellen Frust- und F2P-Toleranz zusammen. Schafft man es aus der "Elo-Hell" und kommt an genügend Pokémon und bessere Items? Finden sich Wege die einfachen Mechaniken auszuhebeln? Die Zeit muss es zeigen.



Fazit

Es ist gar nicht so leicht, Nintendos MOBA zu bewerten. Wie eingangs erwähnt, spiele ich es täglich. Die schnellen Runden und die damit verbundene Abwechslung sind hervorragend. Nie muss man lange in aussichtslosen Spielen verharren, kann es immer gleich nochmal probieren.

Es gibt genügend verschiedene Pokémon zum Start, sodass auch hier Abwechslung geboten ist. Mit nur einem Monster bis auf das höchste Level aufzusteigen, wäre wegen der einfachen Kämpfe und wenigen Fertigkeiten definitiv langweilig. Auf der Negativ-Seite stehen das bescheidene Matchmaking, das P2W/F2P-Modell von Nintendo und der Frustfaktor.

kicker eSport meint: Einen Blick ist Pokemon Unite definitiv wert. Das Spiel dürfte aber nicht für jeden etwas sein. Nintendo

Vielleicht nähern wir uns so dem Kern: Pokémon Unite ist etwas für Freunde von Heroes of the Storm, schneller Action, einem Mix von Pokémon und MOBA und einer Switch. Es ist wohl nichts für Dota-Spieler, äußert versierte LoL-Spieler (Frust), Spieler die ernste Taktik- und Strategie bevorzugen.

Eine witzige Idee für einige Wochen kostenlosen Spielspaß ist es aber allemal. Schade, dass Nintendo neuerdings versucht, aggressiv Geld aus Spielern zu pressen.