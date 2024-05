Zuletzt konnten die Bayern dreimal gegen Leipzig nicht gewinnen - ist RB für die Münchner der neue Angstgegner? Im Topspiel der Bundesliga will der FCB diese Frage in seinem Sinne beantworten.

Sie spielen längst nicht mehr in jeder Partie von Anfang an. Doch Mats Hummels und Marco Reus sind in Dortmund unersetzlich. Wegen ihrer Reife, wegen ihres Könnens - und wegen ihrer Tore.

Thomas Reis sollte auf Schalke eine Ära prägen. Doch nach nur einem Jahr ist er bereits beim krisengeschüttelten Traditionsklub schon wieder Geschichte. Die Nachfolger-Suche gestaltet sich schwierig.