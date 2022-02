Spannendes Verfolger-Rennen und ein Traditionsduell: Das bringt der 25. Drittliga-Spieltag

Während Spitzenreiter Magdeburg unangefochten seine Kreise zieht, steht auch der 25. Drittliga-Spieltag ganz im Zeichen des engen Verfolgerrennens.

Das Duell zwischen zuletzt gut aufgelegten Freiburgern und Viktoria Köln - dort hat Cheftrainer Olaf Janßen gerade seinen Vertrag verlängert; May fehlt Gelb-Rot-gesperrt - eröffnet den Spieltag am Freitagabend (19 Uhr).

Am Samstag (14 Uhr) kann der souveräne und unangefochtene Spitzenreiter Magdeburg im Heimspiel gegen Wehen Wiesbaden einen weiteren Schritt Richtung 2. Liga machen. Die heimstarken Elbestädter (29 Punkte, 1. Rang) müssen allerdings auf Bittroff (Wadenprobleme) und Schuler (Knieprobleme) verzichten, bei den Gästen könnte Verteidiger Mockenhaupt (Oberschenkelblessur) und die zuletzt wegen Corona ausgefallenen Carstens, Fechner und Wurtz zurückkehren.

Parallel sind mit Kaiserslautern, Osnabrück, Meppen und Mannheim vier Verfolger im Einsatz, die den zweiten Platz hinter Magdeburg belegen wollen. Beim in diesem Jahr noch gegentorlosen und verlustpunktfreien FCK steht Defensivmann Götze (nach Muskelfaserriss) vor einer Rückkehr im Auswärtsspiel in Zwickau. Waldhof Mannheim tritt derweil im heimischen Carl-Benz-Stadion gegen Viktoria Berlin an - und möchte nach zwei Spielen ohne Sieg wieder in die Erfolgsspur finden.

Vermeintliche Pflichtaufgaben haben der VfL Osnabrück und der SV Meppen vor sich. Die Lila-Weißen empfangen wenige Tage nach dem furiosen 6:3-Torfestival in Duisburg Türkgücü München, das sich momentan aufgrund des gestellten Insolvenzantrags in heftigen Turbulenzen befindet. Meppen - mit Neuzugang Feigenspan - tritt bei Schlusslicht Havelse an. Außerdem am Samstag: Das Krisenduell zwischen Verl und Halle.

Im Kampf um die Aufstiegsrennen kann Eintracht Braunschweig am Sonntag (13 Uhr) nachziehen. Die Niedersachsen müssen zu den zuletzt wegen eines Corona-Ausbruchs gebeutelten, aber in Köln siegreichen Münchner Löwen - und hoffen im Duell der beiden Traditionsvereine auf größere Stabilität als in den vergangenen Spielen, trotz vier gesammelter Punkte: "Manche haben nicht auf dem Leistungsniveau gespielt, wie man es von ihnen kennt", sagt Cheftrainer Michael Schiele.

Später am Sonntag (14 Uhr) empfängt der MSV Duisburg Borussia Dortmund II - und steht unter Druck, droht den Zebras doch nach dem 3:6-Debakel gegen Osnabrück erneut das Abrutschen in die Abstiegszone.

Stichwort Abstiegszone: Dort hängen auch weiterhin die Würzburger Kickers fest. Die Unterfranken bekommen es am Montagabend (19 Uhr) mit dem 1. FC Saarbrücken zu, der seine gute Ausgangslage im Aufstiegsrennen wahren will - allerdings auf ein Quintett, darunter Stürmer Grimaldi, verzichten muss.