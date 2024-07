"Spannender Rookie": Haas holt britischen Nachwuchspiloten Bearman

Eine Überraschung ist es nicht. Bei seinem Renndebüt überzeugte der 19 Jahre alte Oliver Bearman alle auf Anhieb. Ab 2025 fährt er anstelle von Nico Hülkenberg für Haas.

Der amerikanische Formel-1-Rennstall Haas hat den britischen Nachwuchspiloten Oliver Bearman wie erwartet verpflichtet. Der 19-Jährige, der aus der Ferrari-Akademie stammt, wird vom kommenden Jahr an für Hass fahren. Bearman habe einen Vertrag unterschrieben, der mehrere Jahre gültig sei, teilte der Rennstall mit. Aktuell ist er sowohl für Haas als auch für Partner Ferrari Ersatzfahrer.

Ein Platz bei Haas wurde durch den Weggang von Nico Hülkenberg frei. Der 36 Jahre alte gebürtige Rheinländer wechselt nach dieser Saison zum designierten Audi-Team.

Bearman hatte im März sein Renndebüt in der Formel 1 gegeben. Er war beim Großen Preis von Saudi-Arabien für den spanischen Ferrari-Piloten Carlos Sainz gefahren, der wegen einer Blinddarmentzündung ausgefallen war.vBearman überzeugte auf Anhieb und raste als Siebter in die Punkte. Beim Großen Preis von Silverstone wird er an diesem Freitag im ersten Freien Training im Haas sitzen.

Bearman immens stolz

"Er ist ein spannender Rookie mit zweifelsohne großen Aussichten", sagte Teambesitzer Gene Haas. "Es ist schwer zu beschreiben, was es für mich bedeutet", kommentierte Bearman seinen Aufstieg vom Ersatz- zum Stammfahrer, es mache ihn immens stolz.