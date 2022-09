Spannende Wechsel und ein lässiger Norweger: Schweers' große Saisonvorschau

In ihrer kicker-Kolumne befasst sich Verena Schweers regelmäßig mit dem Frauenfußball. Heute blickt sie auf die neue Saison 2022/23 voraus und benennt die wichtigen Schritte nach vorne, die die Liga nach der EM nun machen muss.

Liebe Fans,

nach diesem Sommer voller Euphorie geht es jetzt auch wieder in der Bundesliga los. Mit wie viel Rückenwind startet die Flyeralarm Frauen-Bundesliga in die neue Saison? Kann Wolfsburg die Vormachtstellung bestätigen und ausbauen? Ist die Bundesliga international konkurrenzfähig? Gibt es einen neuen Pokalsieger? Vieles ist neu, aber wird Deutschland nun in der Liga den wichtigen nächsten Schritt machen?

Die Europameisterschaft war ein voller Erfolg und hat nicht nur sportlich alle Erwartungen übertroffen. Rund um das deutsche Team ist ein richtiger Hype entstanden, der jetzt nachhaltig die Liga beflügeln soll. Auch der DFB hat durch die Worte und ersten Aktionen von Präsident Bernd Neuendorf den zwingend notwendigen Handlungsbedarf erkannt und beginnt mit der Umsetzung. Das Konzept "Fast Forward Frauenfußball" soll dem deutschen Fußball eine Perspektive und Struktur geben. Endlich!

Bundeskanzler befeuert Debatte - und jetzt?

Das authentische Auftreten des deutschen Teams in England, vor allem aber der sportliche Erfolg ließen auch den Bundeskanzler Olaf Scholz aufhorchen. Scholz befeuerte die Debatte und forderte noch während des Turniers die gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Seither ist die Diskussion um "Equal Play" in aller Munde, doch was bedeutet das jetzt für die Liga?

Nun erwartet uns das Eröffnungsspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München im Deutsche Bank Park. Am Freitag geht es endlich wieder los und das so, wie man es sich wünscht: auf großer Bühne mit vielen Zuschauern! Die Meisterschale soll dieses Jahr nach München gehen, nicht anders ist der Anspruch der Bayern. Frankfurt hingegen will nach dem frühzeitigen und sehr unglücklichen Ausscheiden in der Champions League auch in dieser Saison die Großen ärgern, um dann auch international nochmal eine Schippe draufzulegen.

ARD-Übertragung am Samstagabend

Am zweiten Spieltag erwartet die Fans ein weiteres Highlight. Hoffenheim und Wolfsburg duellieren sich am Samstagabend in der Sinsheimer Pre Zero Arena. Das Spiel wird sogar live in der ARD übertragen. Die Länderspielpause der Männer wird also optimal genutzt.

Es könnte spannend werden, wenngleich über eine ganze Saison wohl wieder nur Wolfsburg und Bayern für die Titel in Frage kommen. Dahinter folgen die Eintracht und die TSG, eventuell auch Teams wie Freiburg, Leverkusen und Köln. Ich erkenne gerade bei diesen drei genannten Klubs einen Wandel. Sie wollen das Thema Frauenfußball nun ernsthafter und konkreter angehen - mit der Rückendeckung des Gesamtvereins. Nicht so in Bremen, wo es scheinbar vor allem an finanzieller Unterstützung mangelt.

Das Projekt Turbine Potsdam steht sicherlich besonders auf dem Prüfstand. Wie entwickelt sich der Traditionsklub nach einer beinahe vollständigen Mannschaftsveränderung, dazu neuralgischen Wechseln auf der Trainerbank und im Präsidium. Ich befürchte, dass auch der zweite Traditionsklub SGS Essen es sehr schwer haben wird. Für mich kämpfen die beiden wohlmöglich mit Meppen, Duisburg und Bremen um den Nichtabstieg.

Wolfsburg wildert bei den Bayern - Lässiger Norweger

Alexander Straus im Gespräch mit Sidney Lohmann (Mitte) und Georgia Stanway. IMAGO/Passion2Press

Spannend sind auch die Wechsel innerhalb der Liga: Der VfL Wolfsburg hat jetzt auch in der Breite noch mal aufgerüstet. Nationaltorhüterin Merle Frohms kehrt zurück, mit Tini Demann und Marina Hegering wurden zudem zwei erfahrene Spielerinnen vom FC Bayern verpflichtet. Auch wenn beide sehr verletzungsanfällig sind, sind es echte Verstärkungen für das Team von Tommy Stroot. Hegering bekommt sogar einen Anschlussvertrag im Trainerteam. Vorbildlich, VfL. Zudem konnte Ralf Kellermann in den letzten Jahren auch immer wieder die besten deutschen Talente nach Wolfsburg holen.

Beim Titelaspiranten im Süden folgte nach einer am Ende enttäuschenden Saison auf Jens Scheuer der Norweger Alexander Straus. Er wirkt lässig, strahlt eine angenehme Ruhe aus und fordert zeitgleich von seiner Mannschaft viel ein. Sportlich will er dominanten und offensiven Fußball spielen lassen. Ich freue mich auf einen kommunikativen Norweger in der Bundesliga und glaube, dass er den Bayern und der ganzen Liga sehr guttun wird.

Alle Augen auf Stanway gerichtet

Der Wechsel braucht aber sicherlich auch Zeit, dennoch ist die Marschroute des Norwegers klar: Titel sollen her. Auch auf dem Platz gelang den Bayern ein echter Transfer-Coup. Mit Georgia Stanway wurde von Manchester City eine Europameisterin nach München geholt. Ein starkes Zeichen für die deutsche Liga! Die Fans können sich auf eine selbstbewusste, zweikampfstarke und technisch beschlagene Spielerin freuen. Gerade sind alle Augen auf Stanway gerichtet. Am Ende ist sie aber eine von vielen herausragenden Spielerinnen im Zentrum des FC Bayern.

Ich erhoffe mir für die kommende Saison mehr Spannung in der Liga. Ich wünsche mir, dass die Abstände zwischen den Top 6 kleiner werden. So würde die Qualität und Attraktivität der Partien steigen und mehr Zuschauer in die Stadien locken. Die EM hat gezeigt, wie gut die Spielerinnen sein können, wenn sie professionelle Bedingungen vorfinden. Wir haben gesehen, dass sich die Gesellschaft von den Mädels begeistern lässt. Dieses Selbstbewusstsein muss in die Liga transportiert werden und aus Worten müssen endlich Taten folgen. Dann kann der nächste Entwicklungsschritt gelingen.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.