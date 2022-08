"Spannende Herausforderung": Rast wechselt zu BMW

Nach seinem Abschied von Audi setzt der dreimalige DTM-Champion Rene Rast seine Karriere bei BMW M Motorsport fort.

Noch ist nicht klar, in welchen Serien der 35-jährige Mindener ab 2023 starten wird. BMW will dies zu einem "späteren Zeitpunkt" bekannt geben.

2017, 2019 und 2020 feierte Rast den Gesamtsieg in der DTM. Dazu kommen Erfolge bei 24-Stunden-Rennen in Spa oder auf dem Nürburgring. 2014 wurde er Meister im ADAC GT Masters.

"Nach so vielen erfolgreichen Jahren bei Audi freue ich mich auf eine neue spannende Herausforderung", sagt Rast, dessen Abschied von Audi zum Saisonende am vergangenen Dienstag kommuniziert wurde: "Ich habe vor langer Zeit meine ersten Erfahrungen im Rennsport in der Formel BMW gemacht. Nun fast 20 Jahre später zur Marke BMW zurückzukehren, ist eine tolle Geschichte und ein logischer Schritt für mich."