Spanischer Zweitligist verpflichtet Weltmeister

PM Proin ist in der Sommerpause noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Dem Aufsteiger in die zweite Liga in Spanien ist mit der Verpflichtung eines Weltmeisters ein Transfer-Coup gelungen.

Ángel Montoro Cabello (im Trikot von Wisla Plock) wechselt zurück nach Spanien. picture alliance / dpa