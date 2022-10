Spanischer Supercup findet erneut in Saudi Arabien statt

Zum dritten Mal in vier Jahren wird das Miniturnier um den spanischen Supercup in Saudi Arabien ausgetragen.

Der Gewinner des spanischen Supercups wird auch in diesem Jahr wieder in Saudi Arabien ermittelt. IMAGO/Marca

Die Supercopa de España wird auch in diesem Jahr wieder in Saudi-Arabien stattfinden. Wie der spanische Fußballverband (RFEF) am Donnerstag bekanntgab, reisen der Meister und Vorjahressieger Real Madrid, Vizemeister Barcelona sowie Pokalsieger Betis Sevilla und Finalist Valencia in die saudische Hauptstadt Riad, um dort den Supercup-Sieger in einem Miniturnier zu ermitteln.

Dass der spanische Supercup in Saudi-Arabien statt in Spanien ausgetragen wird, bringt dem spanischen Verband viel Geld ein: Laut Medienberichten kassiert der RFEF bis mindestens 2029 pro Jahr bis zu 30 Millionen Euro. Bereits in der Saison 2019/20 und 2021/22 fand der Supercup im Wüstenstaat statt, zwischenzeitlich musste aufgrund der Corona-Pandemie für ein Jahr nach Spanien zurückgekehrt werden.

Bei der diesjährigen Ausgabe trifft Real Madrid im Halbfinale auf Valencia, während der FC Barcelona es mit Betis Sevilla zu tun bekommt. Die Halbfinals werden am 11. und 12. Januar gespielt, das Finale findet am 15. Januar statt.