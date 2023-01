Spanischer Supercup 2022/23: Teams, Termine, TV

In dieser Woche wird der spanische Supercup-Gewinner gesucht. Wer ist dabei? Wann und wo wird gespielt? Wer überträgt im TV - und darf Robert Lewandowski auflaufen? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Seit 1982 wird in Spanien der Supercup ausgespielt, die sogenannte Supercopa de Espana. Mit der Saison 2019/20 wurde das Format grundlegend verändert - seitdem spielen nicht zwei, sondern vier Teams den Gewinner aus.

Welche vier Teams sind 2022/23 für die Supercopa qualifiziert?

Real Madrid ist als amtierender Meister, Real Betis als amtierender Copa-del-Rey-Champion dabei. Dazu kommen Vizemeister FC Barcelona und Pokalfinalist FC Valencia.

Wann und wo findet die Supercopa 2022/23 statt?

An diesem Mittwoch (20 Uhr) treffen Real Madrid und der FC Valencia im ersten Halbfinale aufeinander. 24 Stunden später spielen Real Betis und der FC Barcelona den zweiten Endspielteilnehmer aus. Das Finale steigt schließlich am Sonntag (20 Uhr, alle LIVE! bei kicker). Gespielt wird einmal mehr nicht in Spanien, sondern in Saudi-Arabien. Spielort ist das King Fahd International Stadium in der Hauptstadt Riad.

Ist Lewandowski spielberechtigt?

In der Liga ist Barça-Angreifer Robert Lewandowski derzeit gesperrt, auch wenn sein Klub zunächst eine Aufschiebung der Sperre erwirkt hatte. Aber: Auf die Supercopa hat die Sperre generell keinen Einfluss, der Pole kann also aktiv beim Versuch helfen, seinen ersten Titel als Barça-Profi einzuheimsen.

Wie ist der Modus der Supercopa 2022/23?

Steht es in einem der drei Spiele nach der regulären Spielzeit unentschieden, kommt es zu einer 30-minütigen Verlängerung und anschließend gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.

Wer überträgt die Supercopa 2022/23 live in TV und Stream?

In Deutschland überträgt in dieser Saison der kostenpflichtige TV-Sender "Sportdigital" den spanischen Supercup live. Dieser ist allerdings auch Teil des DAZN-Programms. Wer also ein DAZN-Abo besitzt, kann die Supercopa-Partien auch dort live im Stream verfolgen. Der kicker bietet wie immer LIVE!-Ticker zu allen drei Spielen an.

Wer ist Supercopa-Titelverteidiger?

Vor einem Jahr setzte sich Real Madrid nach einem knappen Halbfinalsieg gegen Erzrivale Barça (3:2 n. V.) im Endspiel gegen Athletic Bilbao durch (2:0) und verkürzte den Rückstand auf Rekordsieger Barcelona (13 Titel) auf einen Titel. Dieses Jahr könnten die Königlichen also mit den Katalanen gleichziehen. Kurios: Seit der Wettbewerb via Final Four entschieden wird, hat noch nie der amtierende Meister oder Pokalsieger gewonnen. Real hatte 2022 als Vizemeister, Athletic 2021 als Pokalfinalist und Real 2020 sogar als Ligadritter triumphiert. Damals war Barça gleichzeitig Meister und Pokalfinalist geworden.