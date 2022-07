Spanische Verbitterung: "Wir waren besser als England"

Mit spielerischem Übergewicht und einem umstrittenen Gegentreffer ist Spanien bei der EM ausgeschieden - und behält dennoch den Kopf oben. Nur Mariona zürnt.

Aus Brighton berichtet Paul Bartmuß

Bevor er zur Halbzeitbesprechung in die Kabine sprintete, musste Jorge Vilda noch seine beste Idee des Tages zum Leben erwecken. Also schnappte er sich Athenea Del Castillo und redete wenige Sekunden intensiv und gestenreich auf sie ein. Er deutete auf Räume auf dem Spielfeld, die es in seinem Kopf zu bespielen galt.

"Ich war recht aktiv", sagte Athenea hinterher, und damit untertrieb sie. Nach ihrer Hereinnahme zu Beginn des zweiten Durchgangs im EM-Viertelfinale gegen England (1:2 n. V.) bereitete sie nicht nur die spanische Führung durch Esther vor. Die Angreiferin schuf mit ihren Dribblings und ihrem Antritt der englischen Linksverteidigerin Rachel Daly derartige Probleme, dass deren Trainerin Sarina Wiegman sich dazu gezwungen sah, sie vorzeitig vom Feld zu nehmen. Was bisher im Turnier keine Gegnerin auszunutzen wusste, schaffte Athenea bestens offenzulegen: Daly ist nämlich eigentlich Mittelstürmerin.

Auch insgesamt wussten die Spanierinnen zu überzeugen, spielten wie gewohnt von hinten heraus, ohne lange Bälle und doch pressingresistent. Nur das aus der Vorrunde bekannte Manko kam wieder zum Tragen: Es fehlte eine durchsetzungsstarke Mittelstürmerin, eine Abnehmerin für die vielen guten Kombinationen aus dem Mittelfeld. Das Fehlen von Alexia Putellas und Jenni Hermoso konnte die Elf von Trainer Vilda nicht verschmerzen.

"Es ist enttäuschend auszuscheiden", sagte Vilda. "Aber falls es einen guten Weg gibt zu verlieren, dann indem man so spielt wie wir heute Abend." Woran es aber lag, dass die spanische Dominanz gegen Ende der ersten 90 Minuten sichtbar nachließ? "Nach unserem Treffer haben wir an Ballbesitz eingebüßt und sind im Mittelfeld nur noch schwer ins Spiel gekommen", meinte der Trainer.

Wenn ich sage, was ich denke, bestrafen sie mich. Mariona

Dagegen setzte man früh auf Zeitspiel, anstatt auf das zweite Tor hinzuarbeiten. Als in der 70. Minute die auszuwechselnde Teresa flott vom Platz joggen wollte, sprang die gesamte spanische Bank auf und bedeutete ihr mit viel Handeinsatz: Mach langsam!

Hinzu kam, dass die Ibererinnen Eckbälle geradezu abschenkten. Sie besetzten dann die Restverteidigung mit drei Spielerinnen, sodass im Strafraum selbst, wo England ohnehin die Lufthoheit hatte, eine klare Unterzahl bestand. Bloß nicht in einen englischen Konter laufen, hieß offenbar die Devise.

Und doch behielt Mittelfeldspielerin Aitana ihr Selbstbewusstsein. "Wir haben es verdient zu gewinnen. Wir waren besser als England", sagte sie. "Ich glaube nicht, dass England ein solches Spiel erwartet hat. Sie kamen sehr selbstbewusst raus und dachten, sie schlagen uns klar und deutlich, so wie es aus der Gruppenphase kannten." Auch Torschützin Esther sprach von einem "unfairen Ergebnis".

Zugutehalten musste man den Verliererinnen, dass sie die umstrittene Entstehung des englischen Ausgleichs durch Ella Toone hinterher nur vereinzelt als Grund für das Ausscheiden anführten. "Irene bekommt einen Ellbogen ins Gesicht - und es ist Tor", sagte Mariona lapidar über den zweifelhaften Körpereinsatz der Engländerin Alessia Russo . "Wenn ich sage, was ich denke, bestrafen sie mich."