Spanische Profiklubs vermelden knapp fünf Milliarden Euro Einnahmen

Wie der nationale Ligaverband LFP berichtet, haben die 42 spanischen Profi-Vereine in der zurückliegenden Saison Einnahmen in Höhe von 4,868 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Umsatzplus von 22,6 Prozent im Vergleich zur Saison 2020/21, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie stark betroffen war.

Damit, so heißt es von Seiten der Liga, hätten die 20 Erst- und 22 Zweitligisten "praktisch fast wieder das Niveau wie vor der Pandemie" erreicht. Vor allem die Rückkehr der Fans in die Stadien halfen dabei, die Klubs konnten ihre Einnahmen aus dem Ticketverkauf mit 884 Millionen Euro im Vergleich zur Vorsaison mehr als verdoppeln.

Die meisten Erlöse stammen aus dem Fernsehrechtepaket, das den Vereinen unter Berücksichtigung der Sonderrollen von Real Madrid und dem FC Barcelona - erst im vergangenen Jahr hatte Barça 25 Prozent seiner TV-Rechte an ein Investmentunternehmen verkauft - 1,7 Milliarden Euro einbrachte. Ein Minus verzeichneten die Vereine dagegen beim Transfergeschäft, mit insgesamt 402 Millionen Euro machten die spanischen Teams gegenüber dem Vorjahr ein Minus von knapp 26 Prozent.

Auch wirtschaftlich steht für die spanischen Profiklubs trotz der gestiegenen Einnahmen insgesamt ein Minus in Höhe von rund 140 Millionen Euro. Durchschnittlich erwirtschaftete jedes Team damit etwa 3,3 Millionen Euro Verlust.

Englische Profivereine kratzen am Milliarden-Verlust

Allerdings stehen die spanischen Erst- und Zweitligisten im Vergleich mit den deutschen Profiklubs noch gut da. Die DFL hatte vor wenigen Wochen ein Minus von insgesamt 205 Millionen Euro und damit etwa 5,7 Millionen Euro pro Verein vermeldet.

Der Blick auf die weiteren internationalen Topliegen offenbart noch deutlich größere Defizite. Die französischen Profivereine erwirtschafteten ein Minus von 601 Millionen Euro, fast dreimal so hoch wie in Deutschland. In England vermeldeten die Profivereine einen Verlust von fast einer Milliarde Euro.