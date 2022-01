Spanier plagt Heimweh: Bremer SV verliert Top-Stürmer Oscar Garcia Garcia

Der Bremer SV muss einen schmerzhaften Abgang beklagen. Top-Angreifer Oscar Garcia Garcia kehrt in seine Heimat zurück.

Oscar Garcia Garcia wird den Bremer SV mit sofortiger Wirkung verlassen. Der Mittelstürmer kam im Oktober 2020 aus Spanien von Olímpic Xàtiva an den Panzenberg. Nun plagt den 28-Jährigen aber das Heimweh. Der Angreifer, der auf eine spannende Zeit in Deutschland inklusive DFB-Pokal-Spiel gegen Rekordmeister und -Pokalsieger FC Bayern München blickt, kehrt in seine spanische Heimat zurück. "Wir wünschen Oscar alles Gute, sowohl im sportlichen wie auch im privaten Bereich", so der Verein.

Garcia Garcia hinterlässt im Angriff der Bremer eine riesige Lücke. In 17 Spielen traf der Spanier 20-mal und trug damit maßgeblich zum Erfolg und zu Tabellenplatz eins des Bremer SV bei.

Zwar hat der BSV mit der Verpflichtung von Alen Suljevic von Regionalligist Rehden bereits für Ersatz gesorgt, ob der 22-Jährige Garcia Garcia ersetzen kann, wird man am Panzenberg sehen.